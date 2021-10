Gatinho estava saudável, mas se alimentando mal - Reprodução

Publicado 10/10/2021 00:00

Poppy Anderson, moradora de Northamptonshire, na Inglaterra, estava preocupada com a saúde de Brioche, felino de 10 anos. Há alguns dias o pet vinha demonstrando sede excessiva, o que deixou a família preocupada. Depois de alguns exames, Poppy descobriu que toda a sede que o gato vinha sentindo era por pura travessura. Tudo bem com a sua saúde, mas o comportamento diferente de Brioche coincidia com a data em que a família passou a pendurar pimentas na cozinha. Os tutores não perceberam que muitos dos flocos haviam caído no chão, se tornando um alvo fácil para o gatinho se esbaldar. A família parou de pendurar as pimentas no local, mas o gato ainda tenta pegar da comida dos tutores.