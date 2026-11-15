Idealizada pela tutora Carla de Paula, a comemoração aconteceu na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio - Arquivo pessoal

Idealizada pela tutora Carla de Paula, a comemoração aconteceu na Ilha do Governador, na Zona Norte do RioArquivo pessoal

Publicado 15/11/2026 00:00

Os animais de estimação estão conquistando um novo espaço no mercado de eventos. As festas de aniversário para cães e gatos, com decoração temática, buffet especial e atrações personalizadas, começam a movimentar um segmento que amplia as possibilidades de negócios para salões de festas, empresas de alimentação e fornecedores especializados. Nesse cenário, os pets deixam de ser apenas acompanhantes e passam a ocupar o centro das comemorações.

Na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, a festa dos três anos de Minnie é um exemplo desse movimento. Idealizada pela tutora Carla de Paula, a comemoração teve como tema o universo Disney e transformou um salão de festas em um cenário de fantasia. Mas havia uma particularidade: cada convidado chegou acompanhado de seu próprio cachorrinho. Ao todo, aproximadamente 60 pessoas participaram do encontro, em uma celebração que reuniu tutores e seus companheiros de quatro patas.

O buffet não ficou restrito aos animais: os cachorrinhos tiveram um cardápio preparado especialmente para eles, enquanto os convidados humanos também contaram com opções de alimentação. A programação incluiu personagens vivos, baleiro temático e uma decoração inspirada no mundo Disney, criando um ambiente em que os pets eram os verdadeiros donos da festa.

A festa também ganhou uma lojinha própria, com produtos relacionados à aniversariante. Cada convidado recebeu um brinde especial, levando para casa uma lembrança daquele encontro. Os detalhes ajudaram a transformar o aniversário em uma experiência que vai além do bolo e do tradicional parabéns.

Para Carla, a festa representa muito mais do que uma comemoração. A tutora faz questão de celebrar a vida de Minnie todos os anos e vê nesses encontros uma maneira de expressar o vínculo afetivo com os animais.

“Todos os anos faço questão de realizar uma festa para celebrar a vida da Minnie. Para mim, não é simplesmente organizar um aniversário, escolher um tema ou preparar uma decoração bonita. É uma forma de demonstrar o amor, o carinho e a importância que os animais têm em nossas vidas. Eles nos curam todos os dias. É um amor que não se mede nem se explica”, afirma.

Um novo público para o mercado de eventos

A expansão das comemorações voltadas aos animais acompanha uma transformação no comportamento das famílias, que passaram a incluir cães e gatos de maneira cada vez mais participativa em suas atividades sociais e momentos especiais. Essa relação também abre oportunidades para empreendedores que atuam no setor de eventos.

Salões de festas começam a identificar nesse público uma possibilidade de diversificação dos negócios, com espaços adaptados para receber animais, enquanto buffets e fornecedores desenvolvem serviços específicos, desde cardápios apropriados até decoração e entretenimento temático.

Com os protagonistas de quatro patas no centro da festa, o setor de eventos começa a descobrir um público que não quer apenas participar das comemorações, mas também ter seus próprios momentos de celebração.