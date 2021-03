Boninho Reprodução / Instagram

Publicado 07/03/2021 10:31 | Atualizado 07/03/2021 10:39

Se você, assim como esta colunista que vos escreve achou que, com a saída dos vilões Karol Conká, Nego Di e Lumena, a casa do 'BBB' se tornaria uma insossa colônia de férias com todo mundo se gostando, sinto informar que a gente se enganou. Boninho e sua turma mostraram como são bons na arte de criar enredos. A equipe do reality tem feito uma grande dança das cadeiras e - pasmem - uma integrante do amado grupo de mocinhos do bem, o G3, agora faz parte desse novo trio de vilões.

Sarah, que era apontada como uma das favoritas, vem passando por um processo forte de fritura, com cenas dela apoiando o governo Bolsonaro, assim como se mostrando falsa e manipuladora. Outro que era considerado planta, mas agora assume o papel de gandula do líder no novo grupo de vilões, é Rodolffo, que nas edições aparece como uma pessoa sem personalidade e extremamente fiel a Caio, que assumiu o papel de chefe dos vilões. A eliminação de Rodolffo, dependendo com quem ele vá ao paredão, deve se aproximar da de Karol e Nego Di. Claro que Rofolffo ainda demora pelo menos duas semanas para ir ao paredão, já que está imune.

Caio que começou como o caipira engraçado, se mostra um jogador que ama fazer intrigas, capaz até de manipular seus discípulos (Rodolffo e Sarah), para que eles contaminem a casa com suas ideias. A postura de Caio é uma das piores do reality, pois ao contrário de Karol Conká que gritava e agia à vista de todos, Caio se faz de bonzinho na frente das pessoas e por trás fala mal e arma estratégias maldosas. Caio vem sendo apresentado com sérios problemas de caráter no reality tentando inclusive enfraquecer Juliete, a mocinha da temporada. E se quer um conselho de amiga: isso não vai acabar bem para o Bastião.

Já Projota e Arthur, que pareciam assumir o cargo de vilões estão sendo, aos poucos, colocados num papel secundário. Os dois não chegam a serem plantas, mas também não tem mais o poder de jogo que tinham.

E por último, mas não menos importante, do antigo G3 que vem sendo desmantelado dia após dia, sobram Gil, que tem se mostrado influenciável, mas incapaz de atitudes ruins, e Juliette como a mocinha sensata. Mas como trio que é trio não pode ser desfalcado, Carla Diaz vem sendo retratada como a perseguida, o que em breve pode torná-la a fiel companheira da mocinha Juliette, e elevá-la ao posto de favorita à final do programa.

Thais, Viih Tube, Fiuk, João e Camila dariam uma ótima combinação dentro de uma floreira para decorar alguma janela da casa. É sentar e aguardar para ver o que mais Boninho e sua equipe são capazes de fazer.