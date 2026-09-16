Publicado 16/09/2026 00:00

Uma notícia de utilidade prática para todo aposentado e pensionista: o calendário de pagamentos do INSS referente a setembro de 2026 já está definido. Os depósitos começam em 24 de setembro para quem recebe até um salário mínimo e se estendem até o início de outubro para quem recebe acima do piso. Conhecer sua data exata é o primeiro passo para organizar o orçamento do mês.

Para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.621,00), os pagamentos de setembro começam em 24 de setembro e vão até 7 de outubro. Para quem recebe acima do piso, o calendário começa em 1º de outubro e encerra em 7 de outubro. As datas seguem o número final do cartão do benefício — o último algarismo antes do traço, desconsiderando o dígito verificador. O BPC segue o mesmo calendário de quem recebe até um salário mínimo. O INSS nunca paga em finais de semana ou feriados — nesses dias, o depósito é antecipado para o último dia útil anterior.

Na prática, quem recebe acima do mínimo enfrenta uma janela longa entre o término do pagamento de agosto — encerrado em 8 de setembro — e o início de setembro, que só começa em 1º de outubro. São quase 23 dias sem depósito. Quem não se planejou pode chegar ao final de setembro com o orçamento apertado. O momento de planejar é agora.

Mas atenção: com o início do calendário de setembro, golpistas intensificam mensagens prometendo "pagamento extra" ou "antecipação especial". O INSS não envia links, não anuncia pagamentos surpresa por WhatsApp e não tem representantes em grupos de redes sociais. Qualquer mensagem com esse perfil é golpe — delete sem clicar.

O que fazer: acesse o Meu INSS com CPF e senha Gov.br e clique em "Extrato de Pagamento" para confirmar o valor e a data do depósito de setembro. Observe o último algarismo antes do traço no cartão para localizar sua data no calendário. Se preferir, ligue para o 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Setembro tem data marcada — mas a espera é longa para quem recebe acima do mínimo. Consulte o extrato, organize as despesas com antecedência e não tome decisões com base em mensagens que o INSS nunca envia.

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