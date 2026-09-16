Pagamentos começam no dia 24
O INSS confirmou as datas de setembro. Quem recebe até um salário mínimo começa a receber em 24 de setembro; quem ganha acima do piso só vê o dinheiro cair entre 1º e 7 de outubro. Confira sua data
Pagamentos começam no dia 24
O INSS confirmou as datas de setembro. Quem recebe até um salário mínimo começa a receber em 24 de setembro; quem ganha acima do piso só vê o dinheiro cair entre 1º e 7 de outubro. Confira sua data
Governo proíbe definitivamente desconto de associação no benefício do INSS
A Lei nº 15.327/2026 veda qualquer desconto automático de mensalidade associativa na aposentadoria ou pensão. É o fechamento definitivo da principal brecha usada pelo maior esquema de fraude da história do INSS
Congresso não votou a MP e a margem do consignado voltou para 45%
A MP que reduzia a margem do consignado de 45% para 40% perdeu a validade em 31 de agosto sem ser votada. A regra antiga voltou — e quem quer contratar um empréstimo precisa entender o que mudou
Veja sua data exata e não confunda o número do benefício
Os depósitos de agosto começaram. Mas muita gente consulta o número errado e acaba esperando na data trocada
Simulador do Meu INSS mostra quanto falta para você se aposentar
Existe uma ferramenta gratuita no Meu INSS que calcula automaticamente o tempo restante para sua aposentadoria em cada regra disponível. A maioria nunca usou — e quem planeja se aposentar deveria acessar agora
BPC: o benefício que paga um salário mínimo sem precisar ter contribuído ao INSS
Muita gente elegível ao benefício ainda não recebe porque não sabe que existe. Ele paga R$ 1.621 por mês a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda — sem exigir nenhuma contribuição ao INSS
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