Publicado 23/09/2026 00:00

Uma notícia recente tem deixado muitos aposentados, pensionistas e pessoas que vão pedir benefício no INSS preocupados: a exigência de biometria para conceder, manter e renovar benefícios, com a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no centro das mudanças.

As regras estão na Portaria SGD/MGI nº 2.907/2026. Até 31 de dezembro de 2026, a biometria pode estar cadastrada na CIN, na carteira de motorista, no título de eleitor ou no passaporte. Quem já tiver biometria em algum desses documentos até essa data pode continuar usando o cadastro durante todo o ano de 2027. A partir de 1º de janeiro de 2027, quem não tiver nenhuma biometria vai precisar tirar a CIN. E a partir de 1º de janeiro de 2028, só a biometria da CIN será aceita pelo INSS.

Na prática, quem já recebe benefício não vai ter o pagamento cortado agora. O governo informou que não haverá bloqueio automático de benefício ativo só pela falta do novo cadastro. Também estão dispensados da exigência quem tem mais de 80 anos, quem não consegue se deslocar por problema de saúde ou deficiência, quem mora em local de difícil acesso, quem vive no exterior, além de migrantes, refugiados e apátridas. O cuidado maior é para quem vai pedir aposentadoria, pensão ou auxílio a partir de 2027 e ainda não tem biometria em nenhum documento.

Mas atenção: golpistas já estão usando o assunto para enganar aposentados. O INSS não liga, não manda mensagem no WhatsApp e não envia ninguém na sua casa pedindo foto, selfie ou digital para "atualizar a biometria". Se alguém fizer isso, é golpe.

O que fazer: verifique se você tem biometria no título de eleitor ou na carteira de motorista. Mesmo que tenha, vale tirar a CIN com calma ainda este ano. A primeira via é gratuita. Basta entrar em gov.br/identidade, escolher o seu estado, agendar o atendimento e levar a certidão de nascimento ou de casamento no dia marcado. Em caso de dúvida, use só os canais oficiais: o aplicativo Meu INSS ou a Central 135.

A mudança é gradual e ninguém precisa entrar em desespero, mas quem se antecipa evita dor de cabeça lá na frente. Informação correta é a melhor proteção do aposentado.

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