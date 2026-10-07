Publicado 07/10/2026 00:00

Uma notícia recente traz tranquilidade para milhões de aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS: quem foi às urnas no primeiro turno das eleições, no último domingo (4), pode ter a prova de vida registrada automaticamente, sem precisar ir ao banco ou a uma agência.

Essa possibilidade está prevista desde a Portaria PRES/INSS nº 1.408, de 2022, que incluiu o voto entre as formas aceitas de comprovar que o beneficiário está vivo. Depois das eleições, a Justiça Eleitoral repassa os dados de comparecimento, e o INSS cruza essas informações com o cadastro dos beneficiários. Nas eleições de 2024, esse cruzamento permitiu comprovar automaticamente a vida de cerca de 5 milhões de pessoas.

Hoje, a responsabilidade de buscar essas informações é prioritariamente do próprio INSS, que também usa outras bases do governo, como atendimentos de saúde, renovação de documentos e movimentações registradas em órgãos públicos.

Na prática, quem votou não precisa fazer nada nem apresentar comprovante de votação ao INSS. E quem não votou, seja por escolha, por doença ou porque tem mais de 70 anos e o voto é facultativo, não terá o benefício bloqueado por esse motivo. O beneficiário só é chamado para regularizar a prova de vida quando o INSS não encontra nenhuma informação que confirme que ele está vivo. Para quem ainda vai votar no segundo turno, no dia 25 de outubro, nas cidades onde houver, o comparecimento também poderá ser aproveitado.

Mas atenção: os golpistas costumam usar a prova de vida para enganar aposentados. Eles ligam ou mandam mensagem dizendo que o benefício será cortado se a pessoa não "confirmar a prova de vida" por um link ou não enviar uma selfie e dados bancários. O INSS não faz esse tipo de contato. Quando é preciso regularizar, o aviso aparece nos canais oficiais.

O que fazer: se quiser ter certeza de que está tudo em dia, consulte a situação da sua prova de vida no aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. Se houver pendência, o próprio aplicativo pode permitir a comprovação por reconhecimento facial, sem sair de casa. E nunca clique em links recebidos por mensagem.

A prova de vida ficou muito mais simples nos últimos anos, e o voto é só mais uma das formas de cumprir essa exigência. Saber como ela funciona é o melhor jeito de não cair em golpe nem perder o sono à toa.

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