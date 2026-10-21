Publicado 21/10/2026 00:00

Uma notícia recente traz um alívio para o fim do ano de quem começou a receber aposentadoria, pensão ou auxílio do INSS em 2026: os segurados que tiveram o benefício concedido a partir de maio vão receber o 13º salário entre o fim de novembro e o começo de dezembro.

Em março, o governo publicou o Decreto nº 12.884/2026, que antecipou o 13º dos aposentados e pensionistas para os meses de abril e maio. Quem já recebia o benefício naquela época ganhou as duas parcelas no primeiro semestre. Mas quem só começou a receber a partir de maio ficou de fora dessa antecipação. Agora, o INSS confirmou que esse grupo vai receber o abono anual junto com a folha de novembro, em parcela única, entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro.

Na prática, o valor não é um benefício inteiro. O 13º é proporcional aos meses em que a pessoa recebeu o benefício ao longo do ano. Quem começou a receber em julho, por exemplo, vai ganhar cerca de metade do valor mensal. Quem ganha até um salário mínimo recebe a partir de 24 de novembro, e quem ganha acima do mínimo recebe entre 1º e 7 de dezembro, de acordo com o final do número do benefício. Têm direito aposentados, pensionistas e quem recebe auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade.

Mas atenção: quem já recebia antes de maio e ganhou o 13º antecipado em abril e maio não vai receber outro pagamento extra agora. E quem recebe o BPC, o benefício assistencial para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, não tem direito ao 13º. Também desconfie de mensagens dizendo que é preciso “liberar” ou “cadastrar” o 13º por um link. O pagamento é automático e o INSS não pede nada por telefone ou WhatsApp.

O que fazer: a partir da segunda quinzena de novembro, entre no aplicativo Meu INSS e confira o extrato de pagamento. O 13º aparece como uma linha separada, junto com o benefício do mês. Se você começou a receber depois de maio e o valor não aparecer, procure a Central 135.

É um dinheiro que chega numa época de muitos gastos, e saber o valor certo ajuda a planejar as contas de fim de ano sem susto.

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