Publicado 04/02/2023 06:00

Frequentemente nós, cristãos, damos por certa a realidade de sermos filhos de Deus. Mas é sempre bom recordar com gratidão o momento em que nos tornamos tais, o do nosso batismo, para viver com maior consciência o grande dom recebido. Se eu perguntasse hoje: quem sabe a data do próprio batismo?, acredito que a grande maioria das pessoas não saiba. No entanto se trata da data na qual fomos salvos, a data em que nos tornamos filhos de Deus.



São Paulo, nas suas cartas, se refere várias vezes ao batismo. Para ele, ser batizado equivale a participar de modo efetivo e real no mistério de Jesus. Portanto, o batismo não é apenas um rito externo. Aqueles que o recebem são transformados nas profundezas do seu ser, no seu íntimo, e possuem uma nova existência, precisamente a vida que lhes permite se dirigir a Deus e invocá-lo com o nome de “Aba”, isto é “pai”.



São Paulo também nos chama a atenção para a profunda unidade que deve existir entre todos os batizados, qualquer que seja a sua condição, quer homens quer mulheres, iguais, pois cada um deles, em Cristo, é uma criatura nova. Cada distinção se torna secundária no que diz respeito à dignidade de ser filho de Deus, que pelo seu amor alcança uma igualdade verdadeira e substancial.



No Santuário Cristo Redentor, temos a oportunidade de celebrar diariamente o batismo. São famílias que optam por subir ao Monte do Corcovado para receber a água viva do Espírito Santo. Só em 2022 foram 1.042 batizados realizados. Para agendar basta acessar santuariocristoredentor.com.br.

Padre Omar