Publicado 19/10/2024 00:00

Neste domingo, a Igreja celebra o Dia Mundial das Missões. Esta data nos convida a refletir sobre o chamado que todos nós cristãos recebemos para dar continuidade à obra de Jesus, levando a todos a alegria do Evangelho e a sua mensagem de consolação, especialmente em meio aos desafios e adversidades da nossa história.

Todo aquele que se deixa transformar pelo amor de Cristo, tornando-se seu verdadeiro discípulo, sente em seu coração o desejo ardente de partilhar a misericórdia e compaixão que brotam do coração de Jesus. Ao nos voltarmos para Ele através da oração, somos tocados pela profundidade do plano de Deus para toda a humanidade. De fato, "Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que não morra quem nele acredita, mas tenha a vida eterna.”

No Coração de Jesus encontramos a medida infinita do amor do Pai. Um amor eterno, que nos chama para junto d’Ele como seus filhos, e nos convida a compartilhar da sua alegria. É um Pai que nos busca incansavelmente quando estamos perdidos, que nos levanta com ternura quando caímos e que nos oferece nova vida quando tudo parece estar perdido.

Jesus revelou ao mundo esse amor em cada momento de sua vida: na sua compaixão pelos aflitos, no seu olhar misericordioso para aqueles que sofrem, e, acima de tudo, na sua entrega total na cruz, como expiação pelos pecados de toda a humanidade. Ele manifestou, de maneira concreta, o coração de Deus, que é como o coração de um Pai sempre vigilante, que nos espera com os braços abertos, pronto para nos acolher. Um Pai que não rejeita ninguém, mas acolhe a todos.

Somos chamados a continuar essa missão de amor, sendo sinal vivo do coração de Jesus no mundo. A essência da missão evangelizadora da Igreja reside justamente em fazer com que o amor infinito de Deus chegue a todos, sem exceção. Devemos sair ao encontro daqueles que estão longe, acolher os que se sentem excluídos e oferecer a vida em doação, assim como Cristo fez.