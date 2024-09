Publicado 07/09/2024 00:00

Já repararam como na correria do dia a dia nos falta a paciência? E, por vezes, somos desagradáveis com as pessoas que não têm os mesmos interesses nossos. No entanto, essa impaciência não apenas afeta nossa interação com o outro, mas também revela uma falta de reflexão sobre a nossa própria conduta.

É fundamental lembrar que todos nós, em algum momento, somos inoportunos para os outros. A verdadeira virtude da paciência não reside apenas em tolerar o desconforto alheio, mas também em reconhecer e corrigir nossos próprios momentos de inconveniência.

O exemplo de Jesus durante seus três anos de vida pública oferece uma valiosa lição sobre a importância da paciência. Em um episódio notável, a mãe de Tiago e João pediu a Jesus que seus filhos se sentassem à sua direita e à sua esquerda no Reino. Embora fosse um pedido típico de uma mãe preocupada, Jesus usou a oportunidade para ensinar uma lição fundamental: o Reino que Ele propõe não é um reino de poder ou glória material, mas de serviço e doação.

Esta atitude é particularmente relevante em nosso contexto atual, onde frequentemente encontramos pessoas preocupadas com aspectos superficiais e efêmeros. Muitas vezes, isso ocorre porque essas pessoas nunca foram desafiadas a buscar algo mais significativo. Nessas situações, a paciência se torna uma ferramenta poderosa. Oferecer conselhos construtivos e incentivar uma visão mais profunda é uma forma de ajudar os outros a encontrar o essencial.

Entretanto, é fundamental que a nossa disposição para aconselhar e corrigir não nos faça sentir superiores. Ao contrário, deve nos levar a uma introspecção honesta sobre a nossa própria coerência e comportamento. A paciência verdadeira começa com a capacidade de olhar para dentro e avaliar se nossas ações estão à altura das expectativas que temos dos outros.

Em um mundo cada vez mais acelerado e repleto de estímulos superficiais, a paciência não é apenas uma qualidade desejável, mas uma necessidade para a convivência harmoniosa. Assim, ao lidarmos com os desafios da vida, devemos buscar seguir o exemplo de paciência e serviço exemplificado por Jesus, transformando a maneira como interagimos e compreendemos aqueles que nos cercam.