Publicado 31/08/2024 00:00

Em uma iniciativa que reforça a importância da preservação ambiental, o Papa Francisco instituiu 1º de setembro como o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Esta data não é apenas uma oportunidade para refletir sobre nossa responsabilidade como guardiões da Terra, mas também um momento para renovar nosso compromisso com a proteção do planeta que nos foi confiado.

Mesmo diante de catástrofes naturais cada vez mais frequentes, de fenômenos climáticos cada dia mais extremos, parece que não queremos enxergar. Por isso, o Papa insisti para que todos colaborem, como instrumentos de Deus, no cuidado da criação. Cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades.



É urgente que todos contribuam para a superação da crise ecológica que estamos vivendo. Para isso, devemos buscar no nosso rico patrimônio espiritual as motivações que alimentam a paixão pelo cuidado da criação, lembrando sempre que para aqueles que creem em Jesus Cristo, a espiritualidade não está desligada do próprio corpo nem da natureza ou das realidades deste mundo, mas vive em comunhão com tudo o que nos rodeia.

A crise ecológica impele a uma profunda conversão espiritual, pois, de fato, somos os guardiões da obra de Deus. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir a todos na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. De fato, viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é opcional nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa.