Publicado 28/09/2024 00:00

No último domingo de setembro a Igreja tradicionalmente celebra o "Dia da Bíblia". As palavras da Bíblia não foram escritas para permanecerem guardadas no papel, mas para serem acolhidas por cada um de nós em um diálogo íntimo com Deus. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração. A Bíblia não é um mero romance; é um convite a um encontro transformador.

A palavra de Deus penetra o coração. Muitas vezes, lemos uma passagem que já conhecemos, mas, em um determinado momento, ela ressoa dentro de nós, iluminando uma situação da nossa vida. Isso acontece quando estamos verdadeiramente presentes, abertos e atentos à mensagem divina. A cada dia, Deus semeia Sua Palavra em nosso terreno interior, e o que colheremos depende do estado do nosso coração. A oração é o solo fértil onde essa semente pode germinar.

Quando rezamos, permitimos que a Palavra se encarne em nós, tornando-nos "tabernáculos" da mensagem divina. Portanto, devemos nos aproximar das Escrituras com pureza de intenção, buscando um encontro verdadeiro, e não apenas uma validação de nossas próprias ideias. Quando lemos a Bíblia, devemos rezar para o Espírito Santo, que é quem dá vida a essas palavras.

Lemos as Escrituras para que elas nos leiam, para que possamos nos reconhecer nas histórias e nos personagens. A Bíblia não foi escrita para uma humanidade genérica, mas para nós, homens e mulheres que têm nome e sobrenome. Ela é um relato íntimo e pessoal, dirigido a cada um de nós. Quando a Palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, é recebida com um coração aberto, ela transforma nossas vidas. Essa é a força e a graça que ela nos oferece: a capacidade de mudar, de crescer e de nos encontrarmos com o amor divino.