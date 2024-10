Publicado 12/10/2024 00:00

Hoje é aniversário do grande símbolo do nosso país. Aquele que está sempre de braços abertos para acolher a todos. No dia 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor foi inaugurado e, desde então, a imagem ultrapassou as fronteiras cariocas, tornando-se o maior ícone brasileiro no cenário mundial. Construído como expressão da fé católica, o Cristo Redentor transcende esse papel e representa a religiosidade do povo brasileiro.

Em 2006, o Cristo Redentor foi elevado a Santuário, tornando-se um importante local de peregrinação global. Embora muitos visitantes cheguem como turistas, a experiência oferecida vai além da simples visita: é uma oportunidade de vivenciar um autêntico momento de fé.

Aos pés do monumento, existe a Capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, cujo dia também celebramos hoje. Nela são realizadas missas diárias, batizados, casamentos, atendimentos de confissão e outras celebrações. O monumento é verdadeiramente um espaço de encontro espiritual e cultural, onde todos são acolhidos sob o olhar protetor do Redentor.

Quando pensamos no Cristo Redentor, também ficamos admirados com a beleza natural ao seu redor. O monumento está localizado dentro da Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, o que promove um diálogo constante com o meio ambiente. Nos últimos anos, o Santuário Cristo Redentor tem adotado práticas de Turismo Sustentável, alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a Agenda 2030.

O Cristo Redentor também apoia cerca de 200 instituições assistenciais, reforçando seu papel social e humanitário. E, ao abraçar importantes causas, torna-se um significativo canal de comunicação para o mundo. Nada do que acontece na cidade passa despercebido ao olhar atento do Redentor.