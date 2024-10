IA é tão velha quanto eu! - Arte: Kiko

Publicado 19/10/2024 11:59 | Atualizado 19/10/2024 12:02

Inteligência Artificial é mais velha do que a Bossa Nova. Acreditam ? Bem mais. Não quero ser besta. Mas,

temos a mesma idade. Nascemos em 1943. Fui batizado como Luarlindo, muito pomposo, traduzido do Tupi-Guarani. Mas ela, bem mais importante, foi descoberta por Warren McCulloch e Walter Pitts, que inventaram o primeiro modelo computacional para redes neurais.



Embora seja reconhecido como a origem dessa tecnologia, naquela época, o nome da IA ainda não era usado. Somente em 1956, John McCarthy utilizou o nome pela primeira vez. Pronto. Engraçado é

que, só iríamos ouvir falar nisso há uns poucos anos.



E quase me esqueci da Bossa Nova, que surgiu lá pelos idos de 1958. Esse movimento musical eu vi, e ouvi, nascer. A coincidência sobre a idade entre mim, antigo, e ela, tão na moda, foi o assunto da

roda de amigos, aqui na caverna, quando recebemos a visita da minha primogênita, a Cláudia. E não faltaram piadas e gozações.



Ibiapina deu logo seu pitaco:



– Inventaram a IA para acabar com os PE (Pouco Esclarecidos).



Bem, não foi o assunto da moda, a tal IA, que nos afastou do convescote. Adilsinho, atrapalhado com um naco de churrasco, assim mesmo mandou:



— Vi um artigo, na TV, que mostrou robôs tomando lugar de médicos e enfermeiras nos hospitais. — bebeu um gole de cerveja e arrematou: — Além do mais, esses robôs vão ser os professores de medicina. Tudo

em função da tal IA.



Nelson não perdeu tempo:

— Esse negócio vai tomar conta das religiões, da aviação, da política e, até, do futebol!



Risadas e palmas não interromperam o discurso do Fred, que opinou na sequência:



— Pelo que sei, os robôs não bebem cervejas nem são chegados ao churrasco. Mais palmas e gritos de apoio. Então, foi a vez do Júlio: — Quero ver os robôs, com a tal IA, pagarem impostos – Cláudia conseguiu um espaço para dar explicações sobre as origens, aplicações e até sobre possíveis golpes através das redes sociais.



— IA, em robô, aqui no quintal, só para varrer as folhas. Dos pássaros, cuido eu.



Afinal, os robôs são artificiais, ou seja, sem açúcar e sem afeto. E se der algo errado?



Não dá nem mesmo pra resolver na conversa. Aliás, se a luz faltar, entram imediatamente em greve. Não há vela que de jeito!