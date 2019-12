Depois de o Programa Segurança Presente chegar à Barra da Tijuca, é a vez do seu vizinho, o Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste. As operações começarão no próximo dia 19, a partir das 8h, na Praça Tim Maia.

O governo ainda não divulgou detalhes, mas a edição do Diário Oficial de ontem mostra que 50 veículos, tipo Hatch, adesivados, para atender as demandas da Operação Segurança Presente, foram adquiridos. A compra sairá por R$1,09 milhão.