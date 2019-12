Unidos para obstruir a pauta de votações sobre a desvinculação dos fundos estaduais proposta pelo governador Wilson Witzel (PSC), integrantes do PSOL e do PSL foram flagrados confabulando juntinhos em plenário. As siglas, sempre antagônicas, acabaram aceitando um acordo, após o líder do governo Márcio Pacheco (PSC) ceder. Houve diminuição da desvinculação do Fundo de Conservação Ambiental para 50% e a dos fundos dos Bombeiros e Polícia Militar para 20%.

O percentual que não for desvinculado terá uso obrigatório, o que antes não acontecia. Ou seja, apesar de o dinheiro ter uma destinação específica, de acordo com a Constituição, não era usado. A partir do ano que vem, o governo terá que empregá-lo. Só de recursos para o Fundo de Conservação Ambiental, estão previstos R$ 700 milhões, metade terá que ser investida em ações, como as de saneamento básico, por exemplo.