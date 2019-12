Pré-candidata à Prefeitura do Rio, Cristiane Brasil nega efeito negativo da imagem de seu pai

Pré-candidata à Prefeitura do Rio pelo PTB, a deputada federal Cristiane Brasil diz não ter medo de ser afetada pela imagem de seu pai, o político Roberto Jefferson, muito associada ao episódio do Mensalão (escândalo de corrupção política no qual votos de parlamentares eram comprados em troca de apoio político no Congresso).

"Se não fosse meu pai, o Dirceu não teria sido preso, não teria Lava Jato, Lulinha não estaria sendo investigado. Ou seja, o Brasil começou a mudar após a denúncia dele", disse. Questionada sobre a possível ajuda de seu pai à sua campanha, ela dispara: "Meu pai nunca precisou me ajudar".

Pré-candidata foi secretária de Maia

Ela insiste que questões nacionais não terão reflexo na eleição municipal. "O carioca quer saber quem vai resolver o caos da saúde pública, a sujeira e os buracos nas ruas e calçadas, como vamos tratar do preço e da qualidade do transporte público e alternativo, a segurança, emprego para as pessoas, creches e a reconstrução da política dos idosos, mulheres, deficientes, jovens e LGBTQI ", diz Cristiane, que já foi secretária de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, na gestão do ex-prefeito Cesar Maia (DEM).

Dr. Carlos pode ficar de fora de nominata

A coisa não anda fácil para o vereador Dr. Carlos Eduardo (SD, na foto). Ele pode ficar de fora da nominata de seu próprio partido, no ano que vem. O fato é que a lista de apostas da legenda será feita pelo deputado federal Áureo Ribeiro (SD), que deverá deixá-lo de fora. Sabendo disso, Dr. Carlos procurou o PDT, que também anda resistindo em relação a seu nome. Uma fonte da coluna comenta que o médico tem votos suficientes para se eleger, mas nada tão expressivo que possa ajudar a legenda.

O senador Romário, líder do Podemos, quer acabar de uma vez por todas com o estigma de nanico, dado ao seu partido. Para isso, o Baixinho convocou um encontro estadual de pré-candidatos a prefeito e vereador para amanhã, no auditório do Le Monde, na Barra. Entre as 30 cidades que terão pré-candidatos próprios estão Cabo Frio, Arraial do Cabo, Japeri, Mesquita, Itaguaí, Itaboraí, Quissamã e Teresópolis.



Acusada de fraude nomeada em gabinete

Apontada pelo Ministério Público como uma das favorecidas em uma aquisição imobiliária fraudulenta através da empresa de sua família, Flávia Bornier é uma das assessoras parlamentares do deputado Subtenente Bernardo (PROS). Ela é irmã do ex-secretário de Esporte, Felipe Bornier. A coluna contatou Felipe, mas não teve retorno. Já o subtenente diz que não tinha conhecimento do caso. O parlamentar também nega que o Dominador Bernardo, citado na edição passada, seja seu parente.

Picadinho

Diversidade

A edição especial da revista 'Rio Gay Life', voltada para prevenção do HIV e da Aids, encerra sua distribuição deste ano, neste domingo, na Parada do Orgulho LGBTI de Madureira, com cinco mil exemplares

Sobe - Jorge Jesus

O técnico do Flamengo, conhecido como 'Mister', recebeu na última quinta a maior honraria da Alerj, a Medalha Tiradentes.

Desce - Daniel Silveira

O deputado federal do PSL atacou a ativista ambiental Greta Thunberg, chamando- a de pirralha doutrinada.