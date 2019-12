Rio - A pouco mais de uma semana do Natal, a produção de doces da ex-governadora Rosinha Garotinho (PROS) anda a todo vapor. Desde a ultima vez que deixou a prisão, no segundo semestre deste ano, a doceira tem se dedicado a produzir cupcakes, brigadeiros, além de panetones e chocotones natalinos.



Um post feito por seu filho, o deputado federal Wladimir Garotinho (PSD), está bombando no Facebook. Ele postou uma foto da mãe atrás de uma mesa repleta de quitutes.



A fama de doceira de Rosinha já chegou ao Congresso Nacional. Entre as clientes que encomendaram chocotones, veja só, estão duas deputadas federais. Maria do Rosário (PT-RS) e Cristiane Brasil (PTB-RJ) receberão suas encomendas em Brasília, através da também federal Clarissa Garotinho (PROS-RJ).



"Tem gente que acha cafona, acha que é encenação, acha até que é por politicagem barata ... mas essa aí é a Rosinha em seu estado mais natural e verdadeiro. Feliz com o sucesso dos seus doces caseiros e gourmet que vem encantando onde chegam. Essa foto é de hoje com uma parte dos pedidos de final de ano, quem chega na sua “cozinha industrial” adaptada dentro do apartamento fica ainda mais impressionado.

Mãe, continue assim! A vida é mais bela quando se faz o que ama, em qualquer lugar que esteja".