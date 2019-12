"É um vagabundo", dispara deputado sobre DJ Rennan da Penha, na Alerj

Os antagônicos PSOL e PSL vinham votando juntos em alguns projetos. A relação parecia caminhar bem, mas a proposta de condecorar o DJ Rennan da Penha, anteontem, exaltou os ânimos em plenário. Mônica Francisco (PSOL) propôs que o funkeiro, que ficou preso por associação ao tráfico e foi beneficiado com a soltura após decisão do Supremo sobre prisão em segunda instância, recebesse a Medalha Ruth de Souza por sua "meritória e destacada atuação em defesa da cultura afro-brasileira". Na tribuna, Filippe Poubel (PSL) reagiu, leu trechos de música de Rennan e disparou: "é um vagabundo que faz apologia ao crime". Para psolistas, houve racismo.

Ao criticar Rennan, que ficou famoso por reunir multidões no Baile da Gaiola, na Penha, na Zona Norte do Rio, Poubel o comparou aos traficantes Beira-Mar e Elias Maluco. Para o deputado, "Rennan promove o baile funk para fomentar o uso e venda de drogas". O parlamentar emendou: "funk é uma merda" e a proposta, "revoltante". Poubel convocou votos contra a condecoração e foi atendido. Até a deputada Martha Rocha (PDT), que não costuma acompanhar o PSL nas votações, foi contra a homenagem, que não acontecerá.

ATÉ TRADUTORA DANÇOU FUNK

Apesar das críticas classificadas pelo PSOL como racistas, a atuação de Poubel provocou a risada de alguns correligionários. Durante a transmissão, pela TV Alerj e pelo canal da Assembleia no Youtube, até a tradutora, sempre contida, dançou funk. Rodrigo Amorim (PSL) foi outro que se manifestou. Chamou Rennan da Penha de "marginal" e classificou o Baile da Gaiola como "balbúrdia e orgia a céu aberto". Diante da enxurrada de críticas, Mônica não subiu na tribuna para defender a própria iniciativa.

RÉVEILLON: PAES DEFENDE MÚSICA GOSPEL



Em seu Twitter, o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) defendeu a presença de cantores gospel no Réveillon de Copacabana. Ao comentar a suspensão do show da cantora evangélica Anayle Sullivan pelo Tribunal de Justiça do Rio, Paes, veja só, deu razão ao atual prefeito: "Acho que o prefeito Crivella tem razão. Muita gente adora música gospel. Sinceramente não vejo motivo de não permitir".