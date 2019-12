Eduardo Paes apoia atração gospel no Réveillon

Em seu Twitter, o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) defendeu a presença de cantores gospel no Réveillon de Copacabana. Ao comentar a suspensão do show da cantora evangélica Anayle Sullivan pelo Tribunal de Justiça do Rio, Paes, veja só, deu razão ao atual prefeito: "Acho que o prefeito Crivella tem razão. Muita gente adora música gospel. Sinceramente não vejo motivo de não permitir".