Na reta final do ano, deputados enviam requerimentos cobrando Witzel

Os deputados estaduais que fazem oposição ao governador Wilson Witzel (PSC) não deram trégua nesta reta final do ano. Pelo menos 15 requerimentos de informações envolvendo o governo estadual foram feitos pouco antes do recesso. Na última edição do Diário Oficial, na sexta-feira, foram publicados dois requerimentos cobrando informações sobre cargos comissionados e efetivos, além de todos os contratos e convênios que envolvem o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e a Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro). Tais pedidos são de autoria da estadual Alana Passos (PSL).



UM DOS FOCOS É GASTO COM PROPAGANDA

Outros 13 requerimentos foram feitos por Anderson Moraes, também do PSL. Entre as exigências estão informações sobre a relação dos benefícios fiscais concedidos pela Secretaria estadual de Fazenda, informações sobre gastos com publicidade e propaganda do governo e a relação detalhada dos benefícios fiscais e financeiros da Secretaria estadual de Cultura. Moraes pede ainda que o secretário da PM, Rogério Figueiredo, informe a relação dos policiais à disposição da Secretaria de Estado de Governo e de outras entidades do Executivo estadual.

PRAZO PARA RESPOSTAS É DE 30 DIAS

Enquanto os requerimentos de Alana foram publicados no Diário Oficial e têm 30 dias para serem respondidos, os de Anderson (na foto) ainda aguardam publicação, em alguma gaveta da Assembleia. Ninguém fala abertamente, mas os requerimentos viraram uma estratégia dos bolsonaristas para pressionar Witzel após o rompimento do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o governador. Procurado, Witzel informou através de sua assessoria que ainda não foi oficialmente notificado pela Alerj.

NO AR.

A ex-deputada estadual Cidinha Campos já tem uma atividade pública para 2020. Ela apresentará um programa na Rádio Tupi, a partir do dia 6 de janeiro, das 13h às 14h.

PASTOR EVERALDO NA COLA DE OTONI

Na tentativa de se tornar candidato à Prefeitura do Rio, o federal Otoni de Paula (PSC, na foto) procura uma nova legenda para chamar de sua. Como o Aliança pelo Brasil não deverá sair do papel a tempo da próxima eleição, ele já tentou outras siglas, entre elas o PR. Mas não conseguiu o mais importante: a liberação do cacique do PSC, o Pastor Everaldo. E mais: o líder já avisou que o federal está longe de ser a aposta do PSC.

IPEM RECEBERÁ R$ 13 MILHÕES

Após o Inmetro anunciar que cortaria 40% do orçamento do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-RJ), o órgão não terá suas atividades interrompidas nem prejudicadas. Isso porque a Alerj repassará R$ 13 milhões no próximo ano.

PRIMEIRA AJUDA ESTADUAL

Essa é a primeira vez que o instituto receberá recursos estaduais. Isso porque, apesar de ser uma autarquia estadual, os recursos do Ipem sempre vieram através do governo federal, repassados pelo Inmetro.

O SUMIÇO DE RODRIGO BETHLEM

O sumiço do articulador político do prefeito Marcelo Crivella (PRB), Rodrigo Bethlem, das três últimas reuniões do secretariado, justamente em período de grave crise, provocou especulações. Mas ele nega que esteja tentando se esconder.

CORTE DE TERCEIRIZADOS

Bethlem diz que não participou das últimas reuniões por estar de férias. E lembrou que, desde que Crivella assumiu a Prefeitura, o aconselhou a demitir 30% dos contratados da Saúde. "Com a queda na arrecadação, não ia ter dinheiro para pagar".

PICADINHO

A chef Lucia Gagliasso aceita encomendas de ceia para Ano Novo, no restaurante Della Chef, no Barra Garden, até o dia 27.

O Bar Brasil, na Lapa, tem o chopp que cabe no seu bolso nesta época de confraternização, apenas R$ 7,90.

O Terapia Pra Todos está expandindo na Baixada, com atendimento na cidade de Nova Iguaçu.

