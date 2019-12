Governo Witzel só usou 12% de Fundo de Conservação Ambiental

Criado para financiar ações como reflorestamento e saneamento básico, o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano só teve 12% de seu valor disponível executado este ano. Ou seja, dos R$ 712 milhões, só R$ 82 milhões foram empregados pelo governo estadual. Segundo explica o deputado estadual Carlos Minc (PSB), a área mais afetada pelo não-uso dos recursos foi saneamento básico: "Hoje, 59% da população do estado não tem esgoto tratado. Isso é um dado muito alarmante, porque os projetos que existem para minimizar o problema não avançaram sem o investimento necessário".



SEM REDES PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO

Ainda de acordo com Carlos Minc, as regiões do estado onde o saneamento básico é mais precário são Jacarepaguá, Baixada Fluminense e São Gonçalo. "Nestes casos faltam as redes para conduzir o esgoto às estações de tratamento, o que acarreta na chegada dos dejetos in natura às praias e aos rios. Um prejuízo para a saúde e o lazer da população", destaca. "Projetos existem, mas a ex-secretária estadual do Ambiente, Ana Lúcia Santoro, se queixava de que não liberavam recursos para a executá-los", completa ele.

TACs DE DESPOLUIÇÃO ESTÃO MANTIDOS

Minc conta ainda que, através de emendas ao Orçamento, foi possível assegurar recursos para o cumprimento de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) em curso com o Ministério Público. Um deles fixa o investimento de R$ 54 milhões na Bacia de Jacarepaguá e outros R$ 82 milhões em redes de esgoto e elevatórias. A assessoria de imprensa da Secretaria estadual do Ambiente foi procurada para comentar o baixo percentual de investimento, mas não respondeu às solicitações.

PROBLEMAS COM O 1746 CONTINUAM

Mesmo após promessa da prefeitura, no último dia 13, de que os problemas relatados ao 1746 seriam resolvidos, nada mudou. Uma das leitoras, que aguarda, desde agosto, um buraco ser tampado, na Tijuca, conta que nada foi resolvido. Procurada novamente, a Secretaria Municipal de Conservação fez nova promessa: tampar o buraco na próxima semana. Daisy Lucchetti aguarda também a solução de outros problemas, sem previsão.

'MARVADA' INTERNACIONAL.

A Cachaça Tellura, de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, fez sua primeira exportação para Bordeaux, no sul da França, este mês.

PICADINHO

O Cugine Restaurante, que tradicionalmente só abre para o jantar, servirá almoço no próximo dia 1º.

A Unicesumar (Polo Recreio) abriu graduação para Gestão das Organizações do Terceiro Setor, método EAD.

O Paesi Restaurante passou a servir, às sextas-feiras, o prato Frigideira do Mar Gratinada, à base de frutos do mar.

