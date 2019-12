Proposta prevê a retirada do Degase da pasta da Educação

Uma proposta apoiada pelos deputados da “bancada da bala” (PEC 33/19) retira o Departamento de Ações Socioeducativas (Degase) do guarda-chuva da Educação e o coloca na Segurança. Só que isso pode representar uma bomba na gestão fiscal do estado, que luta para cumprir a destinação constitucional de 25% dos impostos na Educação. Sem o Degase, a meta fica quase impossível. Assim, os deputados ligados ao governador terão que se mexer contra a medida e deverão contar com o apoio, veja só, do grupo do PSOL.