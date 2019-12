Corregedoria da Alerj finaliza pareceres contra deputados da Furna da Onça

Ao que tudo indica, 2020 deve ser o ano no qual a sindicância contra os deputados acusados de corrupção, presos pela Operação Furna da Onça, finalmente vai virar um processo no Conselho de Ética da Alerj. E poderá culminar na cassação do grupo. Os pareceres individuais sobre André Corrêa (DEM), Luiz Martins (PDT), Chiquinho da Mangueira (PSC), Marcos Abrahão (Avante) e Marcus Vinícius Neskau (PTB), assinado pelo corregedor Jorge Felippe Neto (PSD), enfim ficou pronto e deverá ser publicado no Diário Oficial na primeira semana de janeiro. Diante de tanta repercussão, não há outra saída para o corregedor a não ser o encaminhamento do caso.



CONSELHO DEVE SER CHAMADO NO RECESSO

O fato é que tal processo será encaminhado para o Conselho de Ética. E a cassação do quinteto é a forma de afastá-los definitivamente da Casa. Desde que foram soltos, em outubro, beneficiados pela decisão de colegas, em plenário, os deputados eleitos para a atual legislatura tentam retomar seus mandatos. Após a publicação dos pareceres em Diário Oficial, o Conselho de Ética da Alerj terá cinco dias para se reunir e designar um relator. Ou seja, deverá ser convocado ainda durante o recesso parlamentar.

BETHLEM PODE ABANDONAR PREFEITURA

Uma fonte da coluna conta que o articulador político do prefeito Marcelo Crivella (PRB), Rodrigo Bethlem, está ameaçando jogar para o alto a parceria com e republicano, caso não sejam feitas mudanças na gestão da Secretaria de Saúde, como ele vem pedindo há tempos. Segundo uma fonte, Bethlem já tentou afastar a secretária Ana Beatriz Busch, sem sucesso. A pasta é o calcanhar de Aquiles do município, que enfrenta grave crise na Saúde.

SUDERJ INFORMA!

Está reaberta a temporada de indicações políticas na Suderj. As más línguas do Tiradentes informam que um pedetista e um republicano comandarão os cargos.

IGREJA DO PILAR SERÁ REFORMADA

Maior patrimônio histórico da Baixada Fluminense, a Igreja Patrimonial Nossa Senhora do Pilar, em Duque de Caxias, vai passar por reformas. Abandonada há décadas, terá investimento de cerca de R$ 2 milhões para ser devolvida à população.

HISTÓRIA QUE VEM DE 1720

A pedra fundamental foi colocada ontem, e a liberação da verba para a reforma foi feita pelo Iphan após articulação do federal Áureo Ribeiro (SDD). A igreja de 1720 é um bem tombado como patrimônio histórico brasileiro.

FUNDIÇÃO ESCAPA DE COMISSÃO

Após as polêmicas vistorias à Vila Mimosa e à Quatro por Quatro, os deputados que compõe a CPI do Incêndio aterrizaram, ontem, na Fundição Progresso. Apesar dos flashes e coletes, nenhuma irregularidade foi encontrada. O que chama atenção é que o presidente do grupo, Alexandre Knoploch (PSL), admite que a visita não foi motivada por nenhuma denúncia. Mas nega perseguição aos frequentadores da casa de shows.

INTÉRPRETES DE LIBRAS SEM SALÁRIO

A Delegacia do Trabalho foi oficiada ontem, a respeito da empresa Ibrapes, que ainda não pagou os salários de novembro e as rescisões contratuais de cuidadores e intérpretes de Libras que atuam na rede estadual de Educação do Rio.

RECURSOS NÃO CHEGAM AO DESTINO

Segundo levantamento da estadual Rosane Félix (PSD), o repasse do governo estadual à empresa está regular. O gargalo é mesmo o repasse do pagamento pela empresa. Alô, secretário Pedro Fernandes (PSC), vamos cobrar!

PICADINHO

O restaurante Corrientes 348 oferece ceia de Réveillon com menu exclusivo na Marina da Glória. Informações pelo 2557-4027.

A rede Megamatte conta com opções mais saudáveis no cardápio, como o quibe de carne orgânica.

O ator Márcio Nascimento foi indicado ao Prêmio Shell de Teatro pelo monólogo 'Iago'. A premiação será em março, no Rio.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia