Deputado quer comissão para vistoriar universidades em busca de drogas

Depois de o ministro da Educação, Abraham Weintraub, criar polêmica repetindo que há plantações de maconha nas universidades, o deputado federal Otoni de Paula (PSC) protocolou um requerimento na Câmara Federal pedindo a abertura de uma comissão com autorização para realizar vistorias-relâmpago em todas as universidades federais do país. Ele justifica o pedido dizendo que "vivemos momentos em que verdadeiros exércitos de criminosos são formados sob os recursos das drogas. E não podemos permitir que gangues se instalem nas nossas universidades", segundo trecho do requerimento.



AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE MAIA

Otoni, que está em busca de uma legenda que viabilize sua candidatura à Prefeitura do Rio, nega que esteja tentando se promover com a medida. Ele conta ainda que a proposta de formação da tal comissão só aguarda a deliberação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). Questionado, admite que já conheceu, institucionalmente, universidades federais brasileiras e não encontrou plantação de maconha em nenhuma delas. Falando em Ensino Superior, o site da Câmara indica que ele tem graduação incompleta, mas Otoni afirma que concluiu Teologia há cerca de um ano.

SECRETÁRIO COBRA EMPRESA DE INTÉRPRETES

Depois de a coluna denunciar que cerca de 600 cuidadores e intérpretes de Libras que atuam na rede estadual de Educação do Rio estão sem pagamento de salários de novembro, por falha da empresa Ibrapes, o secretário Pedro Fernandes (PSC) conta que advertiu e multou a empresa. E que, agora, nova concorrência será realizada. "Não renovamos contrato com essa empresa e estamos aguardando a liberação do Tribunal de Contas do Estado para realizar nova licitação", diz.

DEPUTADO QUER REFORÇO DE PMs

Morador de Campos dos Goytacazes, o estadual Rodrigo Bacellar (SDD) pediu o reforço de mais dois PMs para sua segurança pessoal. Atualmente, ele já conta com dois agentes. Procurado, admite que fez o pedido por medo de ser assaltado: "Não recebi ameaças, mas há muitos assaltos nas regiões por onde passo". Questionado se isso não é um problema de todos e não apenas seu, alega que "está a serviço da população".

QUEM SÃO OS TURISTAS DO RIO.

Pesquisa da Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio revela que 35% dos turistas que visitam o estado nesta época do ano são europeus.

VISITINHA AOS BENEFICIADOS

Como já é tradição no fim do ano, os deputados federais visitam as cidades que serão beneficiadas por suas emendas parlamentares. São R$ 14 milhões por deputado, metade obrigatoriamente para iniciativas na área da Saúde.

WLADIMIR DE OLHO NO INTERIOR

Pré-candidato em Campos, o federal Wladimir Garotinho (PSD) destinou sua parte ao interior. Foram R$ 3 milhões para Quissamã; R$ 2 milhões para São F. do Itabapoana e R$ 460 mil para Natividade. Conceição de Macabu e Santo A. de Pádua receberam R$ 500 mil cada.

MOLON VEM OU NÃO VEM?

Cotado para ser vice na chapa de Martha Rocha (PDT) à Prefeitura do Rio, Molon (PSB) deve ficar fora da concorrência. Líder pedetista, Lupi diz que o federal preferiu continuar firme em seu mandato, em Brasília.

NOSSO ESCRITÓRIO É NA PRAIA

Após tentar, sem sucesso, uma conversa com o ex-federal Sérgio Zveiter, o estadual Bruno Dauaire (PSC) o encontrou na Praia da Barra, surfando, no dia 25. Dauaire não revela o teor do papo, mas a coluna apurou que tem a ver com a próxima eleição .

PICADINHO

O longa "A Flor da Gigóia", de Ivo Shergl Jr., retoma as gravações em fevereiro, na Ilha da Gigóia, na Barra.

O ator Gustavo Novaes, no ar como Samuel em "Amor de Mãe", foi escalado para o elenco do longa que contará a história do cantor Sidney Magal.

