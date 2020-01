'O PSL está estruturado para a eleição de 2020'

Em 2019, o Partido Social Liberal (PSL) passou por uma grande turbulência que culminou com a saída, inclusive, do seu maior líder, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que agora trabalha para registrar outro partido, o Aliança pelo Brasil. No Rio de Janeiro, a sigla se reorganiza de olho na eleição de outubro. Apesar da cisão, o presidente municipal da sigla, Alexandre Knoploch, adota um discurso conciliador ao falar dos dissidentes. "Não existe, por parte do PSL, nenhuma perseguição e/ou inimizade contra os que resolveram sair do partido. Todos eles criaram o partido, assim como eu e tantos outros. Eles sempre terão as portas abertas no PSL. Todos fazemos parte da direita que nos elegeu", afirma Knoploch. Veja a seguir trechos da entrevista.

O DIA: Como reestruturar o PSL para a eleição de outubro depois da perda de membros importantes?

ALEXANDRE kNOPLOCH: O PSL está todo estruturado para a campanha de 2020 nas cidades. Temos municípios. É importante deixar os diretórios prontos para lançarem os candidatos a vereadores e outros a prefeitos. Nosso trabalho hoje é de estruturação jurídica e estruturação política para que eles façam o melhor trabalho possível.

O partido quer fazer mudanças no diretório no Rio?

O nosso diretório está constituído, tanto o municipal quanto o estadual, com seus membros. Não existe a possibilidade (de mudanças). Nós temos sido procurados por alguns partidos para saber a possibilidade de compormos, tirando o cabeça de chapa, mas não existe essa possibilidade. O nosso candidato (à prefeitura do Rio) é o deputado Rodrigo Amorim.

E vocês trabalharão em alianças com outros partidos?

Nós queremos que outros partidos venham conosco. Nós vamos conversar com o governador Wilson Witzel e com o pastor Everaldo (ambos do PSC) para que eles indiquem o vice-prefeito. Mas, caso não queiram indicar o vice, que eles participem desse grande bloco. Temos um trabalho grande para se pensar no nome do candidato a vice na chapa, mas nosso partido virá com chapa completa. E não colocaremos pessoas com mandato para concorrer ao cargo de vereador.

O senhor acredita que o governador aceitaria indicar o candidato a vice em uma possível aliança?

Isso é uma construção natural. Por que natural? Porque o governador sempre teve o nosso apoio para governar e até mesmo antes. O deputado Rodrigo Amorim, por exemplo, foi um dos grandes entusiastas da candidatura dele (Wilson Witzel). Naturalmente isso vai acontecer, será construído. O governador é um player fundamental. Mas gostaríamos de ter outros partidos também, tais como PSB, PSDB, DEM.

Quais as apostas do partido para o pleito de outubro?

Hoje o PSL é um partido grande, isso se deu diante do sucesso nas eleições de 2018, quando elegemos o presidente Jair Bolsonaro, o senador Flavio Bolsonaro, 12 estaduais e 12 federais. Então temos a perspectiva de eleger o prefeito da capital, o deputado Rodrigo Amorim. Em Campos, o deputado Gil Viana. Temos perspectivas na Região Serrana: Nova Friburgo e Teresópolis. Em Petrópolis talvez caminhemos com o PSC. Na Baixada Fluminense, em Mesquita, temos o Leonardo Andrade. Em Nilópolis, provavelmente será o Felipe Cavalcante. Em Duque de Caxias temos o Aroldo Mendonça, talvez até fazer prefeito e vice, temos o Coronel Melo, do batalhão de lá, independentemente de quem seja prefeito ou vice. Em Macaé tem o Felício Laterça. Em Niterói, temos o deputado Gustavo Schmidt. Enfim, estaremos fortes.

No Rio, a questão do Rodrigo Amorim, conhecido por ser polêmico, não preocupa?

O presidente Jair Bolsonaro também era muito polêmico e ganhou a eleição. É óbvio que o Rodrigo tem um histórico muito combativo e isso é muito importante. Mas estamos fazendo um trabalho de mostrar o outro lado do Rodrigo.

Pretendem fazer um trabalho de mídia para mudar a imagem do Rodrigo Amorim?

Hoje a gente tem uma estrutura sendo montada, uma estrutura boa e com grandes profissionais, seja da área de marketing seja da área de estudo de redes sociais ou dá área de estudos políticos que possam dar esse respaldo e também mostrar esse outro lado. Quem acompanha as redes sociais do Rodrigo já tem percebido que a gente tem mudado um pouco a forma de abordagem.