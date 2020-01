'A mulher promove o bem de todos', garante deputada da Alerj

Deputada, radialista e política. Essas são algumas das facetas de Rosane Félix, 44 anos, deputada estadual pelo PSD do Rio de Janeiro. Nascida em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e evangélica, a parlamentar de primeiro mandato destaca o importante papel desempenhado pela mulher nos novos tempos da política brasileira. "Eu sempre digo que a política está enraizada na essência da mulher. Nós precisamos ser a mudança que almejamos. A mulher promove o bem comum, o bem de todos. E a política é isso. É pensar e promover o bem comum para todos", afirma Rosane. Confira abaixo os principais trechos da entrevista.

Como a senhora analisa a participação das mulheres na política brasileira?

Eu sempre digo que a política está enraizada na essência da mulher. Nós, mulheres, somos organizadas por natureza, somos detalhistas. Somos excelentes administradoras, a começar pelas nossas casas. Nós somos mediadoras. Conseguimos apaziguar situações de confronto. A mulher promove o bem comum, o bem de todos. E a política é isso. É pensar e promover o bem comum para todos. Nós temos essa sensibilidade. E conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, em uma questão genética mesmo, um presente de Deus. Por que a mulher só daria certo na iniciativa privada? Por que só daríamos certo em casa? Claro que não. Nós precisamos ser a mudança que almejamos.

Já ouvimos relatos de deputadas que afirmam terem sido vítimas de preconceito na Assembleia do Rio. A senhora já passou por algo semelhante?

Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito na política por ser mulher, nem pelo fato de ser religiosa. Sempre tive o respeito de todos.

Na Alerj, a senhora é presidente da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso. Tem algum projeto voltado especificamente para as crianças e jovens em situação de rua?

Eu ainda não tenho nenhum projeto específico para essas crianças. Confesso que estou aberta a sugestões. É realmente algo muito importante. Agora, uma das grandes perdas que nós tivemos, foram os antigos CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública). Infelizmente não foi dada continuidade. Era um projeto espetacular. Na Alerj nós discutimos no ano passado sobre as escolas em tempo integral. Eu votei favoravelmente a este projeto, porque acredito que seja uma necessidade urgente. Mas eu, realmente não tenho um projeto específico.

A senhora está em seu primeiro mandato como deputada. Esse ano tem eleição municipal. Pode concorrer ao pleito de outubro?

O pessoal tem falado sobre eu ser vice da chapa de prefeito do Rodrigo Amorim (PSL). Mas isso é uma decisão que precisa ser discutida no meu partido, o PSD. Eu não fui procurada oficialmente e sigo o meu mandato como deputada. Em Nova Iguaçu, a cidade onde eu nasci, um grupo de pessoas me procurou. Queriam ver a possibilidade de eu concorrer à prefeitura de lá. Mas não me reuni com ninguém ainda.

A senhora é uma defensora do presidente Jair Bolsonaro. Na sua opinião quais avanços o Brasil conseguiu no primeiro ano de governo dele?

Eu admiro o presidente pela coragem dele. Por exemplo essa redução de cargos públicos que só geravam desperdício, cabide de emprego, o combate às fraudes previdenciárias que acabou gerando aí uma economia enorme aos cofres públicos. Ele (Jair Bolsonaro) combateu as fraudes do Bolsa Família... Não é fácil governar o Brasil. Todos nós precisamos torcer para que o Brasil dê certo.

E em quais projetos voltados para as crianças e adolescentes a senhora trabalhou e que poderia destacar?

A Lei. 8470, de 2019, é o SMS das escolas. O objetivo dela é o combate à evasão escolar. A partir de agora, os pais terão controle do horário que a criança chega e sai da escola, através de um SMS enviado pela escola. Ainda à frente da comissão, trabalhei junto ao Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas). Visitamos várias unidades pelo estado, verificando as suas instalações e conseguimos recursos para reformar algumas delas. E também temos trabalhos voltados para os idosos.