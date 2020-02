'O PT precisa recuperar protagonismo no Rio', diz ex-ministro Edson Santos

O PT está dividido no Rio de Janeiro pensando nas eleições municipais de outubro. Uma ala do partido defende a tese de que o melhor caminho é fazer uma coligação com outra sigla. Há outra parte da legenda que deseja a candidatura própria por entender que é o momento de se reafirmar. A segunda opção é defendida pelo ex-deputado federal e ex-ministro Edson Santos que tem trabalhado com correligionários e com aliados em busca do "protagonismo petista". "A eleição de 2020 será uma eleição onde o PT e os demais partidos terão que se apresentar com sua identidade. No caso do Rio, o partido perdeu muito espaço e protagonismo na medida que o partido fez alianças e apoiou candidatos de outras legendas", afirma Edson. Para isso, diz ter um nome definido. "O principal nome no momento é da deputada federal Benedita da Silva". Confira outros trechos da entrevista.



ODIA: Por que o senhor e outros membros do PT são contrários a uma coligação para a eleição de outubro?

EDSON SANTOS: Cada eleição tem uma história, uma característica. Será a primeira eleição após o pleito de 2018, onde eu espero que tenha se encerrado o período político mais difícil da vida do Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos vários líderes presos, inclusive a prisão do ex-presidente Lula, o impeachment da presidenta Dilma, O PT viveu sobre um cerco muito intenso do setor judiciário, que acabou impactando a eleitorado. A eleição de 2020 é onde o PT e os demais partidos vão ter que se apresentar com sua identidade, construir bases para a eleição presidencial de 2022. Nós perdemos muito espaço e protagonismo no Rio na medida que o partido fez alianças e apoiou candidatos de outros partidos. Isso afetou muito a representação do PT na capital porque não aparece nem cresce. Nesse momento nós precisamos de ter um candidato, uma candidatura de perfil que dialogue com os setores que foram positivamente impactados pelos governos do PT. Respeito às demais candidaturas de esquerda, mas precisamos apresentar um programa para a cidade. Uma candidatura que está prevista a relação com aquilo que eu chamo de base petista, referenciada ao presidente Lula.