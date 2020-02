Niterói terá sua própria Cidade do Samba

O deputado estadual Paulo Bagueira conseguiu junto ao prefeito Rodrigo Neves recursos para a construção da Cidade do Samba de Niterói, já para o Carnaval 2021. O espaço será construído em uma área central da cidade, abrigará barracões de agremiações, arena de eventos e "escola do samba", para formação de ritmistas, costureiros e aderecistas. Técnicos da Prefeitura trabalham com a opção de desapropriação. A Cidade do Samba é uma reivindicação antiga, que agora também serve a propósitos eleitorais. O secretário municipal de Planejamento, Axel Grael, lançou a pré-candidatura à prefeitura de Niterói no final de janeiro e o vice é justamente Bagueira. Ele é casado com a rainha da bateria da Viradouro, Raissa Machado, mas a escola não ficará na nova Cidade do Samba. Somente as agremiações do Grupo A da cidade.

Rio e Baixada

Em Nilópolis, a família Abrão David, recheada de políticos, manda na Beija-Flor. O deputado Simão Sessim, no 10º mandato, é primo do contraventor Anísio e do atual prefeito, Farid Abrão David. O seu filho Sérgio Sessim também já foi prefeito.

Outra que frequenta as quadras é a deputada federal Benedita da Silva. Foi ela quem conseguiu a controvertida reunião dos dirigentes das escolas de samba com Michel Temer, em 2017. E viabilizou a ida de componentes das agremiações do Grupo Especial e Série A para o Carnaval na Argentina. O deputado estadual Dionísio Lins ajuda o Império Serrano há mais de 20 anos. E o deputado federal Hugo Leal fez sambas-enredo para Beija-Flor, Mangueira e Viradouro.