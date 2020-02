Cauteloso, Cesar Maia anda de poucas palavras

O vereador Cesar Maia é um dos políticos mais antenados do país, mas mesmo ele anda cauteloso sobre os rumos da política no Rio. O ex-prefeito considera precipitado tentar descobrir a vontade do eleitor nas próximas eleições municipais. "Impossível antecipar. As condições vêm mudando", diz. Maia prevê que "teremos um primeiro turno imprevisível pela variedade e quantidade de candidatos. E segundo turno, só aguardando os nomes". Para o ex-prefeito, uma coisa é certa: diferentemente de 2018, em que fatores ideológicos tiveram um peso relevante na escolha do eleitorado, na "disputa municipal deste ano isso influenciará muito menos". Indagado se a situação econômica e financeira do Rio o preocupa, Maia disse que depende da prorrogação dos termos do ajuste fiscal. Se vier, se terá como governar com maior tranquilidade. E vai depender da capacidade de cada um". O vereador contou já ter transmitido para o filho Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, sua avaliação da conjuntura: "Tenho insistido com ele sobre a imprevisibilidade dessas eleições". Já sobre a cidade do Rio e o seu complexo universo urbanístico, Cesar Maia saiu pela tangente e disse que "o melhor seria avaliar os governos um a um. Houve avanços em vários governos". Para fechar, perguntamos: "qual será o peso de cada governante eleito nesta eleição? O presidente Jair Bolsonaro, o governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella terão uma influência predominante?". "Apenas o prefeito se empenhará, pois é candidato", respondeu Cesar Maia.



Ceciliano apoia colega para TCE

O presidente da Alerj, citado como um dos cotados para assumir uma vaga, esclarece que não é candidato ao posto e que apoia o deputado Marcio Pacheco. Atualmente ele está concentrado em exercer o mandato de presidente da Alerj, somente.

Reforma do cinema do Alemão

A RioFilme e a Secretaria Municipal de Cultura iniciaram as obras de melhorias no Cine Carioca Nova Brasília no Complexo do Alemão. A reforma inclui a recuperação das cadeiras, pintura interna e externa, troca de carpete, limpeza geral dos dutos de ar condicionado, consertos nas dependências internas do cinema, assim como na sala de exibição, e recuperação da parte externa da Praça do Terço, onde está localizado, na zona norte do Rio.

Piraí: Sopa de letrinhas

O prefeito Luiz Antonio tem em seu grupo 6 pré-candidatos: os ex-vereadores Alzemiro e João Camacho; o atual vice Chiquinho Perota; os secretários Charles Barizon, Rogério Nunes e Osni Silva.

PICADINHO

Bloco da Solidariedade do Banco de Sangue do Inca vai para a rua hoje (18), às 11h, na Praça Cruz Vermelha, comemorando seus 15 anos. O samba-enredo é "Tá na Hora de Doar”, de Clovis Pê e Gilson Bernini.

Fiocruz abre inscrições para o curso de Gestão Participativa em Saúde. Interessados têm até dia 1º de março.

Casa de Laranjeiras da Sergio Castro Imóveis exibe mostra sobre o Rio de Janeiro até sexta-feira.





