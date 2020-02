Disputa por cargos no TCE mobiliza deputados na Alerj

A semana foi movimentada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A agitação não perturbou as articulações sobre assuntos políticos menos populares. Um deles, que circula no "pé do ouvido" é quem será o indicado a uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), inicialmente para 2022. A recomendação do nome, dessa vez, será da Alerj. A seguir, pelo governador. Os mais citados para preenchê-la são os deputados Márcio Pacheco (PSC), líder do Governo; André Ceciliano (PT), presidente da Casa; Luiz Paulo (PSDB), o decano; Rosenverg Reis (MDB); Chico Machado (PSD) e Rodrigo Bacelar (SDD). O preferido, no momento, é Márcio Pacheco. A possibilidade que deveria ser entendida como prêmio traz um problema oculto. Os conservadores não o consideram o nome ideal por entenderem que parlamentar é suave demais na interlocução com os chamados progressistas. Outros, chamam isso de habilidade. O cargo ambicionado é o do ex-presidente do TCE-RJ, Aloysio Neves, hoje preso sob a acusação de pertencer a um grupo que teria desviado R$ 35 milhões entre 2006 e 2015. CONSELHEIROS DO TCE-RJ NA CADEIA Em 2017, foram presos, não só Neves, como o então vice Domingos Brazão, José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar e José Maurício Nolasco. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que os conselheiros se mantivessem afastados de funções até que seja encerrada a ação penal. Todos recorreram.

Secretário troca carro por metrô

Na Suécia e Noruega, é muito comum os políticos irem para o trabalho a pé ou de bicicleta. Por aqui, é raro. Por isso, uma amiga da coluna se surpreendeu ao flagrar o secretário Estadual de Turismo, Otávio Leite, usando o metrô. Ela tirou até foto.

Novo autódromo do Rio

Deve ser votado na semana que vem pelo conselho da Secretaria do Estado do Ambiente, o relatório da licença prévia para o início das obras de construção do novo autódromo do Rio. Quem negocia com o estado é deputado estadual Carlo Caiado.





Reimont por Reimont

"Não sou

ex-seminarista. Fui frade capuchinho mais de 20 anos e pároco da Igreja de São Sebastião. Não consigo avaliar que perdi voto dos católicos. Participo da Igreja e tenho ótima relação com todos".

PICADINHO

