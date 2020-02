Disputa em Nova Iguaçu vai ser quente

Quando o governador de São Paulo João Doria pisar no camarote onde assistirá o desfile das escolas de samba do Rio ele vai se deparar com o futuro tucano: deputado Max Lemos, prefeito por oito anos de Queimados, reeleito com expressivos 93% dos votos e de lambuja elegeu seu sucessor. que é o responsável pela inflamada temperatura política na maior cidade da baixada fluminense.

O novo projeto de Max agora é ser candidato em Nova Iguaçu, maior colégio eleitoral da região. Ele terá que convencer a maioria dos 588.473 eleitores com voto registrado no último pleito em 2018, e derrotar o grupo político do prefeito Rogério Lisboa.

Resposta rápida

Lisboa e o Juninho do Pneu deram um revide ao "forasteiro"(como é Max chamado em Nova Iguaçu) e foram a Queimados e remexeram a base política adversário. "Max acha que a cidade é dele e se apropriou dela. A gente tem que governar para o povo. Temos que libertar Queimados do jugo de quem se acha dono sem ser", disse Lisboa.

Além de superar estes dois obstáculos, Max ainda é filiado ao MDB, partido que resolveu apoiar Lisboa à reeleição. Max não terá clima para continuar num partido

Guerra virtual

A população de Silva Jardim vive eleições temporárias e vai às urnas no próximo dia 8. Por lá, o clima eleitoral anda quente, candidaturas correm o risco de serem impugnadas. O candidato Júlio Delphino (Podemos) foi à delegacia local registrar boletim de ocorrência por ameaças que vem sofrendo na internet. O candidato acredita que as mensagens foram enviadas por perfis fakes geridos por opositores.

Corrida eleitoral em Mangaratiba

O atual prefeito de Mangaratiba, Alan Campos da Costa, deverá enfrentar o antecessor na próxima eleição: Aarão de Moura Brito Neto. As contas pendentes de 2017 de Aarão foram aprovadas no ano passado e ele está liberado para concorrer.

Pede para entrar

O PDT está inclinado em lançar para prefeito em Armação de Búzios, paradisíaca cidade da região dos Lagos, o sargento Leandro "Bope".

Cedae na ONU

A deputada estadual Renata Souza (PSOL) enviou, na última segunda-feira, denúncia à ONU sobre a situação da água fornecida pela Cedae à população no Rio de Janeiro.

PICADINHO

A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OABRJ fará inspeção no Zoológico do Rio, hoje (19), às 9h30, para apurar denúncias de obras inacabadas, sumiço e morte de animais.

Abrati espera que procura por passagens de ônibus aumente 28% até o fim do Carnaval.



Será lançado mês que vem no Rio o "PT Digital", um aplicativo para os 2,3 milhões de filiados do partido falarem direto com os dirigentes.

