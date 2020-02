A Justiça dará o tom em Caxias

Os advogados que assessoram os políticos de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estão trabalhando a todo o vapor. O prefeito Washington Reis (MDB) é candidato à reeleição e escolheu como bandeira melhorar a área de saúde do município.



Existe um obstáculo: em 2016, ele foi condenado no STF a sete anos e dois meses de prisão em regime semiaberto por crime ambiental, além de pagamento de multa de 67 salários mínimos. A princípio, isto o enquadra na lei da Ficha Limpa como hipótese de inelegibilidade.



Caso não possa concorrer, o seu plano B é lançar o irmão, deputado Rosenverg Reis (MDB). Mas, neste caso, Washington teria de renunciar ao mandato seis meses antes do pleito.



O candidato derrotado na última eleição, Dica, por sua vez, tem uma condenação em primeira instância por contratar funcionários fantasmas quando era deputado na Alerj. Derrotado para federal em 2018, seus aliados dizem que ele poderá concorrer agora, e que estaria em negociação para se filiar ao PSC.



O ex-prefeito Zito (PP) vive situação mais complicada. Ele teve a candidatura impugnada em 2018 com base na Ficha Limpa, já que não obteve votos suficientes na Câmara de Vereadores para rejeitar o parecer contrário do Tribunal de Contas, onde precisava de 20 votos para aprovar as contas, mas não os conseguiu. Como a decisão ocorreu em 2014, Zito poderá ficar de fora até 2022. No último pleito, ele foi derrotado para estadual.

Mais nomes



Marcelo do Seu Dino é outro que precisa resolver a situação no seu partido, pois o PSL pensa em lançar outro candidato na cidade. Aroldo Mendonça é o preferido do partido.



De olho neste intrincado desfecho estão o vereador Mazinho (PDT), o sindicalista Aluízio Junior (PT), os ex-deputados estaduais Marco Figueiredo (PV) e Geraldo Moreira (PODE), a professora Ivanete Silva (PSOL) e a ex-candidata à prefeitura nas eleições de 2008, Leninha.