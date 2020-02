Rodrigo Amorim defende a bandeira da "ordem pública"

O deputado Rodrigo Amorim foi eleito com 140.666 votos, a maior votação no estado do Rio. Com este capital político, ele busca espaço para viabilizar sua candidatura à Prefeitura da capital fluminense pelo PSL. Ele tem a difícil tarefa de se equilibrar em meio à rota de colisão do presidente Jair Bolsonaro e o governador Wilson Witzel. Sobre o governo Crivella, Amorim escolheu o caminho da crítica frontal por atuarem na mesma faixa conservadora.



"A população do Rio de Janeiro expressou nas urnas, em 2018, o seu desejo de romper com o sistema e levou Jair Bolsonaro à vitória, elegendo 12 deputados federais, 12 estaduais, 2 senadores e o governador Witzel, que também representou esse anseio por mudança. O Rio de Janeiro anseia por ordem, clama por ordem", diz.



Para o deputado, "a cidade está uma bagunça generalizada. Muito mal cuidada. As ruas sem os serviços básicos, esburacadas, mal iluminadas, com moradores de rua, o que é um tema sensível, social, e isto exige uma medida enérgica da Prefeitura do Rio”, descarrega Amorim, que acredita que ele seja capaz de enfrentar estes problemas.



Com discurso mais agressivo, Amorim esclarece que sua candidatura é viável: “eu fui candidato a vice-prefeito do Rio em 2016, com o senador Flávio Bolsonaro. Ali, já se via a necessidade de o lançamento de uma candidatura. Agora, com a nova administração do PSL, vale o mesmo pensamento, de que o partido precisa de uma candidatura própria, pautada nessa temática da ordem".

Mudança de planos no Carnaval

Ciro Gomes não virá mais ao Rio para assistir aos desfiles do sambódromo, domingo e segunda. O pedetista vai acompanhar o quadro clínico do irmão, Cid Gomes, baleado em confronto com policiais amotinados em Sobral. Vai passar o carnaval em Fortaleza.

PCdoB confirma apoio a Axel Grael

Um jantar nesta semana, no Ingá, selou o apoio do PCdoB à pré-candidatura de Axel Grael para a prefeitura de Niterói. O atual prefeito, Rodrigo Neves, e o presidente municipal do PCdoB, o vereador Leonardo Giordano, abriram o encontro.

Sem ingresso de graça

A bancada do PSOL na Câmara Municipal recusou ingressos para o sambódromo destinados a vereadores. “Aceitar qualquer tipo de benefício ou vantagem especial configura privilégio indevido e verdadeiro conflito de interesses em razão da nossa função fiscalizadora como membros da Câmara Municipal”, disse Tarcísio Motta, líder da bancada.

PICADINHO

Os trens do Metrô circulam sem interrupção das 5h de hoje (21) até as 23h59 da terça-feira (25). A partir das 5h de sábado (22) até as 23h59 de terça-feira, as composições da Linha 2 farão o trajeto direto entre a estação Pavuna e a estação General Osório, sem necessidade de transferência em Estácio.

A Prefeitura do Rio vai distribuir 3,5 milhões de preservativos masculinos e femininos e gel lubrificante no Carnaval 2020.

Cantor gospel Anderson Freire lança single inédito após 2 anos.

