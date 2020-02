"Apoio" de senador mexe com Mesquita

O prefeito de Mesquita, Jorge Miranda (PSDB), foi responsável por uma saia justa dentro do seu próprio partido e junto a aliados ao postar nas suas redes sociais uma foto ao lado do senador Flávio Bolsonaro (sem partido). No afã de demonstrar que o filho do presidente teria se comprometido a liberar recursos para o município, Miranda está sendo acusado de simular uma proximidade que ele não tem.

O secretário de Ciência e Tecnologia (e segundo suplente de Flávio), Leonardo Rodrigues, o Léo, adversário de Miranda, contou à coluna que o encontro de Flávio e o tucano se deu em outras circunstâncias. "A foto dele com o senador foi de uma visita de um grupo de prefeitos que estão indo para o DEM, quem o levou foi o deputado federal Juninho do Pneu. O senador o recebeu para não ser deselegante e o prefeito pegou a foto onde só aparecem os dois e publicou com um texto feito por ele (aí, ele publica o que quer!). Flávio é de direita e jamais apoiaria alguém aliado ao PT".

Sobre se sua relação com Bolsonaro teria mudado após decidir permanecer no governo estadual, Léo disse: "Minha relação com o senador continua a mesma. Nada mudou! Quanto ao governador, sou seu amigo, secretário, cumpro com os meus deveres com o estado e sou fiel à liderança do WW".

Miranda soltou uma nota: "Ele (Flávio) deixou as portas do Governo Federal abertas para nossa cidade, ajudando com verbas individuais impositivas ao nosso município".

Procuramos o senador Flávio Bolsonaro, mas até o final desta edição não obtivemos resposta.