Sapucaí tem presença de políticos em todo Carnaval

Domingo de Carnaval é dia de mostrar samba no pé. É um engano quem pensa que político não gosta de Carnaval. Como diria o personagem Pedro Pedreira, da Escolinha do Professor Raimundo: "há controvérsias!". Wilson Witzel coloca o seu chapéu panamá todas as vezes que recebe algum famoso de escola de samba, e até já arriscou alguns passinhos. A primeira-dama, Helena Witzel, é Salgueiro, e tem mais jeito. O ex-prefeito Eduardo Paes, que usa o mesmo modelo de chapéu do governador, confessa ser Portela, sem esquecer o Cacique de Ramos. Este tem samba no pé. O ex-secretário municipal João Pedro Figueira é outra figurinha carimbada que está sempre desfilando pela passarela do samba. O presidente do PDT, Carlos Lupi, também circula por ali. Ele até ajudou a Vila Isabel a emplacar o enredo Getúlio Vargas, em 2008. Este desfila pela Mangueira e Salgueiro. O deputado Dionísio Lins todos os anos está na avenida, principalmente quando desfila o Império Serrano. E, na Grande Rio, o prefeito de Caxias, Washington Reis, é outro que sempre bate ponto na escola. Mas, com camisa da diretoria. Pela Viradouro, costumam prestigiar a agremiação o prefeito Rodrigo Neves e o ex-presidente da Câmara de Niterói, atual deputado, Paulo Bagueira. E, na União da Ilha do Governador, se destacam Wagner Victer; o ex-presidente do TCM José de Moraes; e o deputado pelo PTdoB Jorge Pereira. Bem, todos têm samba no pé? Há controvérsias!



Resposta do senador Flávio Bolsonaro

Na edição de sábado (22), publicamos a notícia de uma reunião ocorrida esta semana entre o senador Flávio Bolsonaro (sem partido) e o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda (PSDB). O secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues, adversário politico do tucano, comentou que não acreditava no apoio de Bolsonaro a um prefeito aliado de petista.

Procurado pela coluna, o senador Flávio Bolsonaro enviou a seguinte declaração: "Não apoio petista, nem quem é do governo Wilson Witzel. O que era pra ser a maior sintonia da história do Rio de Janeiro, com presidente e governador 100% alinhados, virou uma traição muito dolorida pra mim. Antes mesmo de tomar posse como governador, em dezembro de 2018, Wilson já falava em tomar o lugar de Bolsonaro. Léo Rodrigues escolheu um lado, e não é o meu, infelizmente".

União para devolver alegria

O diplomata Celso Amorim está confiante na união das esquerdas para a próxima eleição. "O Rio precisa ser a capital da alegria e da solidariedade. E voltar a respeitar a diversidade e as várias crenças", disse.

Apelo da OAB-RJ à Polícia Civil

"Respeito a mulheres advogadas, que preenchem cadastros de entrada e, depois, recebem contatos impróprios de servidores", pediu a Comissão de Prerrogativas.

Volta Redonda: Neto quer de novo

Antônio Francisco Neto (DEM), quatro vezes prefeito, disse que vai disputar o quinto mandato. "Vou resolver as pendências judiciais [das contas de 2011]".

Troca-troca para eleições

A janela partidária começa no dia 5 de março e vai até dia 3 de abril. Este período é quando os vereadores poderão mudar de partido por justa causa, para concorrerem nas eleições majoritária ou proporcional sem perder o mandato.

PICADINHO

Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo do Estado do Rio será reativada no dia 4 de março pela Alerj.

Acessibilidade: Projeto Praia Para Todos está de volta. Sábados e domingos, das 9h às 14h, na Barra e em Copa.

Prefeitura do Rio vai abrir terça bandeirão LGBT de 30 metros no Candybloco, que desfila pela primeira vez.

