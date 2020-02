Benedita da Silva será a candidata à vice de Freixo

Depois de muitas idas e vindas, duas chapas, de duas cidades (Rio e Maricá), definiram os nomes que ocuparão o posto de vice na eleição deste ano. A deputada federal Benedita da Silva (PT) será a vice de Marcelo Freixo (PSOL). Tida como nome certo no ano passado, ela foi rejeitada, pois o PSOL e o PT esperavam trazer o PDT para a aliança. Como o presidente Carlos Lupi (PDT) não abriu mão de Martha Rocha na cabeça da chapa, a ideia azedou. No início deste ano, o PT nacional pressionou em favor do nome de Bené, a indicação foi rejeitada novamente, sob o argumento que o nome dela poderá ser alvo de opositores, mas a ideia voltou a ganhar corpo antes do Carnaval e o martelo foi batido: a ex-governadora será mesmo o nome que comporá a chapa chamada "união das esquerdas".

A chapa não é unanimidade. Para o vereador psolista Renato Cinco, "a aliança com os petistas deixa o PSOL sem ter o que falar, pois o principal adversário, o Eduardo Paes, corresponsável pela crise da cidade, governou em aliança bastante festejada e comentada com o PT. Maricá A deputada estadual Rosangela Zeidan (PT), casada com o ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá, será a vice do favorito Fabiano Horta.

Guedes e a divisão dos royalties

Um dos assuntos tratados no camarote do governador Wilson Witzel entre deputados presentes foi, passado o carnaval, tentar marcar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e representantes da Advocacia-Geral da União e do Ministério de Minas e Energia um encontro para discutir a divisão dos royalties do petróleo.

Desfile de coletes no sambódromo

A distribuição de credenciais e coletes que dão acesso à pista do sambódromo foi maior em 2020 na comparação com o ano anterior. No camarote da Prefeitura, quem deu as cartas foi o secretário de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel. Isso causou ciúmes nos colegas de secretariado, o que levou o prefeito Crivella a rever a lista.

E no camarote do estado...

O governador Wilson Witzel autorizou convites para deputados estaduais e vereadores. Sobre a ausência do juiz Marcelo Bretas que disse não ter sido convidado, o que se comentou é que não estariam sendo bem aceitas especulações sobre a entrada dele para a política.

PICADINHO

A campanha do Detran "Mais segurança, mais folia" estará hoje no Campo de São Bento, em Niterói.



O Sindicato dos Funcionários do IBGE postou nas redes sociais uma marchinha de Carnaval perguntando: "Cadê o censo?"



A próxima Expo-Franchising Rio Médio Paraíba será em Volta Redonda, dias 27 e 28 de março.

