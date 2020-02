Sapucaí vira palco de articulações políticas

O camarote do Governo do Estado, na Marquês de Sapucaí, se transformou no lugar perfeito para conversas ao pé do ouvido sobre o momento atual da politica brasileira.

Wilson Witzel deu bastante atenção ao economista Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do IBGE e do BNDES, durante o governo Michel Temer. Ele é filiado ao PSC.

Rabello não esconde que ambiciona ser candidato à prefeito do Rio. Todos os movimentos dele neste ano tem sido no sentido de buscar viabilidade ao seu sonho de ser chefe do executivo.

No camarote, Rabello esteve bastante tempo ao lado do governador de São Paulo, João Doria, e do vice-governador, Cláudio Castro.

Apesar do partido ter optado por candidatura própria, a escolha do candidato à prefeito, no entanto, não dependerá exclusivamente de Witzel e Rabello, ela terá que ser compartilhada com o presidente do partido, Pastor Everaldo, que está fora da cidade durante esta semana.

DEPUTADOS DO PT E DO PSL DIVIDEM CAMAROTE

A folia une. No Camarote Mar, no Setor 6 do Sambódromo, deputados do PSL e do PT deixaram a rivalidade de lado.

No mesmo espaço, os deputados estaduais Rodrigo Amorim, Gustavo Schmidt e Alexandre Knoploch, do PSL do Rio, e Waldeck Carneiro, do PT-RJ. Também curtiam o camarote o secretário Leonardo Rodrigues (suplente do senador Flávio Bolsonaro) e o Dr. Luizinho (PP-RJ). A ex-deputada federal Cristiane Brasil foi outra a se divertir com os parlamentares.