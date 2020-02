Ainda que sábado tenha desfile das Campeãs, no Sambódromo, o fim do Carnaval retoma a agenda política no país e no Rio de Janeiro. Os chamados partidos menores estão se mobilizando para se posicionar no quadro sucessório.



No momento, eles participam de uma pré-campanha que vai desde reuniões em casas de amigos, onde convidados fazem perguntas sobre as propostas, até articulações visando dar musculatura política.



O ex-ministro do Trabalho, Carlos Daudt Brizola, já anunciou ser o candidato do PCdoB a prefeito do Rio. No PSD, o federal Hugo Leal ganhou a queda de braço com Paulo Messina. O candidato do Novo à prefeitura, Fred Luz, compôs sua assessoria com marqueteiros mineiros, que ajudaram o governador Zema a ganhar a eleição. Ele quer repetir no Rio o sucesso de Minas.



Luz já partiu para o ataque e na sua rede social cutucou o ex-prefeito Eduardo Paes: "O Novo defende menos presença do Estado e mais oportunidade para as pessoas. A riqueza do trabalho honesto é sempre bem vista. A corrupção dos governos, não. Em qual lado o Sr. está?".



Paes não mordeu a isca, mas um dos seus amigos disse à coluna que o candidato do Novo terá que explicar na TV o que ele tem a ver com a tragédia do Ninho do Urubu, já que Fred Luz foi diretor do Flamengo.



O mesmo desafio de popularizar seu candidato terá o PSC, do Pastor Everaldo e do governador Wilson Witzel. Os próximos dias serão de definição no quadro sucessório municipal.