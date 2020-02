Especialistas discutem coronavírus na Alerj

A Assembleia Legislativa do Rio confirmou para sexta-feira, dia 6, no plenário da Casa, um grande encontro de especialistas e autoridades para discutir providências no enfrentamento ao coronavírus no Rio de Janeiro. A iniciativa do presidente, André Ceciliano, da presidente da Comissão de Saúde da Alerj, Martha Rocha e do coordenador da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, Dr. Luizinho pretende lotar o plenário.



Foram convidados para o encontro todos os secretários municipais de saúde, infectologistas da Fiocruz e representantes de outras entidades que atuam na prevenção de doenças contagiosas. "Não há motivo para pânico, mas precisamos nos preparar para a eventual necessidade de preparar ações de isolamento, suspensão de eventos que tenham aglomeração e outras medidas", disse Dr. Luizinho.



O deputado que foi Secretário de Saúde quando surgiu o surto de febre amarela que acabou não atingindo a região metropolitana do Rio, em 2017, disse que a estratégia na época foi prevenção. Por isso, ele aposta que a única maneira de evitar a letalidade do coronavírus é se organizar antes do alastramento.

ROBÔ COBRADOR



A Procuradoria Geral do Município (PGM) do Rio de Janeiro estuda adotar ferramentas de inteligência artificial na cobrança da dívida ativa. Num teste em parceria com o Tribunal de Justiça (TJ) do Estado, o robô Victoria analisou mais de 100 mil execuções fiscais eletrônicas, selecionou cerca de 7 mil que estavam em condições de penhora e bloqueou R$ 32 milhões dos devedores. Tudo isso em apenas 72 horas. Segundo estudo do TJ, manualmente, o mesmo trabalho poderia levar mais de quatro anos.