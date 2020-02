Campos e seus pré-candidatos

A cidade Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, possui o maior eleitorado do interior do Estado do Rio. O município recebeu esse mês, no dia 13, a segunda menor participação especial de royalties de sua história, ou seja, R$ 5,873 milhões. Em relação ao repasse anterior (Novembro), registrou uma queda de 65,4%.



Apesar da crise financeira, já existem 11 pré-candidatos a prefeito. Entre eles, o atual prefeito Rafael Diniz (CD), os deputados federais Marcão (PL) e Wladimir Garotinho (PSD), os deputados estaduais Gil Viana (PSL) e Rodrigo Bacellar (SD), o presidente do PDT de Campos, Caio Vianna, e o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Mérida (PSC).



Neste início, em fase de pré-campanha, se destacam Caio Vianna e Wladimir Garotinho. Wladimir coloca em suas entrevistas que o pai não vai ocupar cargo em um eventual governo. Se ele for eleito, o pai vai ser um conselheiro, "porque não pode abrir mão da experiência de quem foi governador, prefeito duas vezes e deputado federal". Caio Vianna é filho do ex-prefeito Arnaldo Vianna, desafeto de Garotinho. O debate central é a saúde, que, apesar de ter um orçamento em torno de R$ 800 milhões, está sendo considerada um caos, com hospitais sucateados, greve de médicos e servidores. A partilha dos royalties é outro tema em debate. A avaliação do atual prefeito não é boa, mas ele detém a força da máquina pública.