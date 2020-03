Os evangélicos na política

Os evangélicos terão um papel importante na eleição municipal deste ano. Em 2018, 30% deles elegeram cerca de 15% de representação na Câmara Federal. As denominações que têm mais deputados são: Assembleia de Deus, as batistas, Igreja Universal do Reino de Deus e Evangelho Quadrangular. Jandira Feghali (PCdoB) alertou para a realidade da política fluminense: "No Rio, há grande concentração de igrejas neopentecostais que têm projeto político, e isto não tem nada a ver com a pregação das igrejas tradicionais que conhecemos. Nem todos os evangélicos concordam com isso". Para o pastor Joaquim José Silva Junior, da Igreja Batista do Campo dos Afonso, IBCA , "as igrejas exercem o papel de influenciadoras ao longo da história. Os pregadores sempre procuraram trazer reflexão à luz dos acontecimentos. O pastor estar na política é uma coisa diferente, agora ele influenciar, sempre existiu. Não que ele deva ser partidário. Quando se fala de igrejas que tenham programas políticos é outra coisa. Os influenciadores podem ter posicionamento diferente do vigente e isso não significa que seja direita ou esquerda. É claro que dentro da igreja sou solicitado a orar e conversar com as pessoas como eu entendo o que está acontecendo. Eu me posiciono politicamente, mas não uso o púlpito para me posicionar, uso para trazer reflexões. Não tenho programa político. A Igreja pode trazer questões atuais do ponto de vista bíblico".



Abril: mês do autismo

A vice-presidente da Câmara de Vereadores, Tânia Bastos (Republicanos), autora de sete leis que beneficiam os autistas está finalizando a programação para abril que difunde a importância da inclusão social. Cinco caminhadas em pontos diferentes do Rio esclarecerão como lidar com autistas.





Baixada está mal avaliada

Na quarta edição do estudo "Desafios da gestão Municipal", da consultoria Macroplan, que avalia a entrega de serviços essenciais à população nas áreas de saúde, educação, segurança e saneamento nas 100 maiores cidades do país (com mais de 273 mil habitantes) - cinco municípios do Rio estão entre as 10 piores colocações do ranking: São Gonçalo (90ª), Nova Iguaçu (92ª), Duque de Caxias ( 95ª), São João de Meriti (96ª) e Belford Roxo (97ª).





Fred Luz se defende

Em entrevista ao "Jogo do Poder", que vai ao ar hoje, na CNT, o pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura do Rio, Fred Luz, afirmou não temer a possibilidade de ser indiciado na CPI do incêndio no Ninho do Urubu: "Eu não tinha competência para celebração de contratos, como os da empresa que forneceu os alojamentos, apenas os diretores estatutários detêm esta prerrogativa".





MPRJ cansado de esperar

O Ministério Público do Estado, desde 2005, tenta acordo com o município de Queimados para que se construa um abrigo de permanência para idosos com capacidade mínima para 20 pessoas. Após tomar um chá de cansaço da prefeitura, o MP entrou na Justiça e exige providências em até 120 dias.





PICADINHO

Candidatos do Fies já podem acessar resultados. Inscrição pode ser complementada até 2 de março.

Show "Sandra de Sá & Elas - O baile" será no dia 8 de março, às 19h, no Teatro da UFF, em Niterói.

A Secretaria Municipal de Transportes está de olho em carros particulares que usam painéis de led indicando aplicativos de transportes. Somente nos 4 dias de folia, 19 multas foram aplicadas. O CTB considera infração grave conduzir veículo com vidro coberto por painéis ou películas.





