Bolsonaristas e petistas dão tempo na rivalidade

A festa de aniversário de 52 anos do presidente da Alerj, André Ceciliano, no último sábado (29), ainda rende comentários. O seu sítio em Seropédica fervilhou de convidados influentes da política fluminense. Um amigo da coluna parou de contar quando o número alcançou 1.200 pessoas. "Fartura" foi a palavra mais repetida. Tudo começou com uma cavalgada que teve início em Itaguaí, que antecedeu a um churrasco em torno do aniversariante.



Dois acontecimentos chamaram a atenção. O primeiro impacto foi ver o ex-governador Luiz Fernando Pezão bem à vontade confraternizando-se com os amigos. O segundo registro foi a presença de bolsonaristas e petistas dividindo o mesmo espeto. Eles se odeiam no plano nacional, mas tudo isso foi deixado de lado.

O líder do PSL na Alerj, deputado Dr Serginho, que deve ir para o Aliança, de Bolsonaro, era um dos mais sorridentes. A deputada bolsonarista Rosane Felix (PSD) foi uma que fez questão de tirar selfie com o anfitrião. Os deputados Otoni de Paula (PSL) e Gustavo Schmidt também foram levar seu abraço.



A explicação para uma festa tão ecumênica se deve ao prestígio do presidente da Alerj, André Ceciliano, mas também a outro fator: no plano estadual, deputados que escolheram o lado Jair na briga com o Witzel veem no presidente petista da Alerj um ótimo aliado. Ceciliano é do PT, para quem não sabe.