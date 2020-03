Uso político dos conselhos tutelares chega à Justiça

O Conselho Tutelar é um órgão municipal permanente e autônomo, responsável por zelar pelo direitos da criança e do adolescente. Existe uma guerra nos bastidores para ver quem se cacifa para os cargos. As eleições conturbadas para Conselho Tutelar em 2019 parecem estar intimamente ligadas às de 2020 para vereador. Depois de vários eleitos sofrerem impugnação por boca de urna na porta de escolas, a ajuda que alguns vereadores ou políticos deram aos apadrinhados estão na eminência de serem cobrados.

A prática é proibida, não cabe usar cargo público para alavancar votos para seus "preferidos". O Ministério Público Eleitoral pode denunciar e o TRE auferir tal conduta. Existem dois processos de cancelamento das eleições tramitando na 1ª e 2ª Varas da Infância e Juventude da capital.

Somente a área do Conselho Tutelar Laranjeiras, os cinco titulares foram impugnados temporariamente por prática de boca de urna na porta das escolas, cuja denúncia fora efetuada pessoalmente, ao MPRJ, por uma Juíza da vara cível.

"FARTÔ TUDO"

Na intenção de colaborar com a coluna, amigos do presidente da Alerj esclarecem que o sítio onde se comemorou o aniversário de André Ceciliano, no sábado, em Seropédica, não pertence ao deputado, e sim ao amigo Fabinho; que a festa para 200 pessoas acabou reunindo 600. O chope servido foi fabricado em Nova Iguaçu; e o churrasco se resumiu a costela e linguiça, e acabou rápido. "Não foi 'fartura' e sim 'fartô tudo'", resumiu um convidado.