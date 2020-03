Direita se prepara para a guerra

Depois da expulsão dos deputados Renato Zaca e Coronel Salema, o PSL muda esta semana o líder na Assembleia Legislativa. Na reunião ocorrida na noite de terça-feira (3), cinco deputados fecharam em torno do nome de Rodrigo Amorim, também provável candidato à prefeitura do Rio.



Quanto à decisão em plenário, os deputados adversários de Amorim, chamados de aliancistas, estão preparando uma reviravolta. Eles devem lançar um parlamentar com mais idade, que, no caso de empate, leva a liderança.

O ofício informando a troca já foi protocolado na Mesa Diretora no início da tarde de quarta-feira (4).



Vingança



Resta saber se Amorim guarda rancor e vai se vingar do antigo líder, Dr. Serginho, que o retirou de todas as comissões, inclusive da poderosa Comissão de Orçamento.

O PSL busca se afirmar como um partido de direita mesmo após a saída de Bolsonaro. E não quer se afastar do ideário do presidente, mesmo ele estando no processo de criação do Aliança pelo Brasil.

Com amplo tempo de TV e fundo partidário, o PSL vai anunciar também os deputados Gustavo Schmidt, Marcelo do Seu Dino e Gil Vianna como pré-candidatos às prefeituras de Niterói, Duque de Caxias e Campos, respectivamente.

PSB discute candidatos

Caso o PSB decida por candidatura própria à prefeitura do Rio, o Procurador de Justiça, Antonio Carlos Biscaia, e o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão são os dois nomes fortes dentro da legenda. O plano B é um deles ser vice de Martha Rocha, do PDT.

Vem aí a CPI do Metrô

A Alerj vai abrir a CPI da linha 4 do Metrô. Os líderes dos partidos já começaram a fazer suas indicações. Um dos primeiros confirmados é o deputado Waldeck Carneiro, PT.

Mudança de leis

A proposta de alteração de 14 leis - incluindo o Código Penal, o Código de Processo Penal e a lei de Execução Penal - será o tema do debate "As inovações do Projeto Anticrime", que acontece sexta-feira (6), na Escola Superior de Advocacia da OAB/RJ. O evento é gratuito, e um dos assuntos será colaboração premiada.

Vem aí novo instituto

O vereador Dr. Carlos Eduardo (Podemos) conheceu os detalhes do projeto de lei do executivo que cria o Instituto de Vigilância Sanitária, que vai regulamentar a função de fiscal e possibilitar que pequenos produtores saiam da informalidade e comercializem seus produtos fora dos limites do município do Rio.

PICADINHO

O historiador José Murilo de Carvalho e o engenheiro Luiz Gustavo Muniz do Nascimento participam de mesa-redonda na Escola Politécnica da UFRJ no dia 9 de março. Vão falar para uma plateia de 525 calouros sobre “Engenharia e Diversidade”.

Instituto Luisa Mell promove evento de adoção de animais no dia 14 de março, a partir das 10h, no estacionamento próximo ao Parcão (portaria E), do BarraShopping.

Shopping Jardim Guadalupe arrecada donativos para desabrigados pelas chuvas na Zona Norte do Rio.

