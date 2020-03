Chuva não é prioridade de político

As sucessivas tragédias decorrentes das fortes chuvas que castigam as cidades do estado do Rio poderiam ser evitadas. Para o urbanista e ex-secretário de Habitação Sérgio Magalhães, há um elemento chave para resolver de vez o drama das populações que vivem em condições habitacionais precárias. E ele é político.

"O tema 'cidade' não é tratado na sua dimensão. Entra eleição e sai eleição e os candidatos não discutem o território. A base espacial não entra no debate", desabafa.

O premiado arquiteto dá exemplos do desprezo pelo problema: "O ministério das Cidades foi extinto; o planejamento municipal não existe; a secretaria de Desenvolvimento pouco atua no espaço urbano estadual e regional. Como os pobres não têm acesso ao financiamento, 80% da população vai guardando o suado dinheirinho aos poucos para construir sua casa do jeito que der".

Sérgio Magalhães lembra que a ONU criou, a exemplo de capital humano e político, o chamado capital espacial. Segundo ele, as cidades terão que obedecer a um conjunto de indicadores. "Quem tem capital espacial elevado tem melhor desenvolvimento social e econômico", explica. "O tema 'cidade' precisa entrar na agenda dos políticos", concluiu.

Pibinho e a retomada

O PIB decepcionante do ano de 2019 cai sobre o Rio mais pesado do que muitos estados. O economista carioca André Lara Resende considera o retorno do investimento público decisivo para a retomada econômica. Tese defendida ontem por Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara.

Chapa fora do jogo I

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) manteve o indeferimento da chapa liderada por Jaime Figueiredo à Prefeitura de Silva Jardim, que tem Marcilene Xavier como candidata à vice-prefeita. Eles registraram a candidatura pela coligação "Reconstruindo Silva Jardim" (PP/ Pros).

Chapa fora do jogo II

O Colegiado do Tribunal indeferiu o registro de candidatura da chapa dos candidatos Valber Tinoco, a prefeito, e Wolney Ferreira, a vice, pela Coligação "Escrevendo uma Nova História" (Republicanos/PTB). Há o registro de uma condenação de Tinoco por crime contra relações de consumo.

PICADINHO

Sexta e sábado (6 e 7/03), o público poderá conferir de pertinho as taças da Libertadores da América e do Hepta Campeonato Brasileiro, conquistadas no último ano pelo Flamengo, no Espaço Rubro Negro do Shopping Grande Rio, das 10h às 22h.

Universidade Veiga de Almeida oferece serviço gratuito de auxílio para Imposto de Renda nos campi Tijuca e Barra.

Associação Comercial do Rio de Janeiro e Banco do Brasil assinam convênio para renegociação de dívidas das micro, pequenas e médias empresas nesta sexta-feira (6).

Palácio Tiradentes ganha cor lilás em homenagem às mulheres

A fachada do Palácio Tiradentes ganhou iluminação especial na cor lilás em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A prática tem sido comum na Alerj. Foi assim, no ano passado, em relação a ações de conscientização como Setembro Amarelo (cuidados contra doenças como depressão), Outubro Rosa (câncer de mama) e Novembro Azul (câncer de próstata).

