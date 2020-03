A esquerda em busca de rumo

O tabuleiro eleitoral no Rio de Janeiro ainda não está completo. Mas o que se assiste nos bastidores são os vários segmentos da esquerda tentando achar um caminho comum. O ex-professor e vereador Tarcísio Motta, que foi candidato pelo PSOL em tantas eleições majoritárias, defende desta vez a busca incansável por "aglutinação do polo progressista no Rio de Janeiro".

Ele disse à coluna que "o desafio é que a gente consiga primeiro: unificar as forças progressistas numa candidatura que seja claramente de enfrentamento ao bolsonarismo, ao fascismo da extrema-direita e, por outro lado, vencer a rejeição que foi construída contra a esquerda por conta dos últimos tempos. Este é o desafio central".

Para Tarcísio, as primeiras pesquisas já mostram a vitalidade do nome de Marcelo Freixo e empate técnico com Eduardo Paes. A sua receita é a união. "Vamos mostrar a diferença. Todos já foram governo e nós não. Vamos mostrar propostas coerentes de mudanças reais para o Rio de Janeiro". A favor da sua tese, acredita o vereador, é o que ele chamou da "atual divisão da direita no Rio".

Malas prontas para os EUA

A delegada Juliana Emerique, coordenadora-geral das Delegacias de Atendimento de Atendimento à Mulher (DEAM), foi uma das cinco mulheres brasileiras escolhidas para participar de um curso em Washington, promovido pelo Departamento de Estado dos EUA, de práticas de enfrentamento à violência contra a mulher.

Enteado do Pezão no jogo

O advogado Roberto Horta, enteado do ex-governador Pezão, deverá ser candidato a prefeito de Piraí. Ele está saindo do MDB e migrando para o DEM para se candidatar de maneira independente. Atualmente, Roberto é assessor de Pedro Paulo na Câmara Federal.

Cacique do Samba

O ex-prefeito Washington Siqueira, o Quaquá, assumiu a escola de samba União de Maricá, que está no grupo especial da Intendente Magalhães. As duas primeiras do grupo desfilarão, em 2021, na Marquês de Sapucaí pela Série A do Carnaval. O investimento terá que ser grande.

Não está fácil pra ninguém

O presidente da Firjan, Eduardo Eugênio, não estava escalado para falar num evento na ACRJ sobre renegociação de dívidas. Num rompante, ele foi até o palco e saiu-se com essa: "o Rio de Janeiro está mesmo muito perigoso, porque estão roubando até microfone".

PICADINHO

O jornalista Mauro Silveira lança, amanhã (9), na Livraria da Travessa de Botafogo, o livro "O Caso Proconsult - A história da tentativa de fraude que caiu no esquecimento".

Destinado a artistas portadores de deficiência, a Mostra de Arte Singular chega à 2ª edição e está com inscrições abertas até terça-feira (10) pelo site da Fetaerj.

Mulher no mercado de trabalho é tema de palestra gratuita do Sebrae Rio e Shopping Boulevard, nesta quinta-feira (12), às 19h, na praça de alimentação do estabelecimento comercial.





