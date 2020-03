Esqueça São Gonçalo. A deputada federal Clarissa Garotinho bateu o martelo ontem (10) e vai concorrer mesmo à prefeitura do Rio pelo PROS. O irmão Wladimir será candidato em Campos e Clarissa vê chances de vitória na capital.



A decisão foi tomada após reuniões com a família e com correligionários. "A campanha na capital é uma oportunidade para apresentar muitos fatos que ficaram distorcidos", disse.



Provocada pela coluna, a deputada afirmou que pretende contar com os pais, os ex-governadores Rosinha e Anthony Garotinho. "Eles estarão ao meu lado para me aconselhar sempre que eu precisar, como fizeram em muitas etapas da minha vida".

Sobre o Rio, ela destacou que "é fundamental olhar com carinho para as populações mais carentes, retomando os programas sociais". Em relação a seu vice, Clarissa não escondeu o jogo: "gostaria muito de ter ao meu lado o coronel Jorge da Silva, que já foi chefe do Estado Maior da PM e secretário de Direitos Humanos. Acho que ele tem um perfil excelente. Estamos conversando".



Para ser candidata, pesaram os fatos de Clarissa ter começado sua trajetória política na cidade do Rio, como vereadora, e a atuação dela em Brasília, como deputada federal, focada em projetos de indenizações para a antiga capital federal.



Na atual legislatura, Clarissa ficou conhecida por comprar brigas políticas com a bancada de Brasília e até mesmo com o governador do DF, Ibaneis Rocha, após sugerir duas medidas: a repartição com o Rio de recursos de um fundo pago atualmente somente a Brasília e a transferência da sede da Embratur para o Rio.