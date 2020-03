Freixo está costeando o alambrado

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) trouxe um elemento novo nesta fase de pré-campanha para a eleição à prefeitura do Rio de Janeiro: "Se tiver uma unidade ampla do campo progressista, eu vou para disputa, senão, apoio alguém. Eu preciso saber onde sou mais útil: é no parlamento ou é disputando uma cidade? Eu não tenho essa clareza ainda. Mas, para disputar uma cidade, tem que ter um projeto coletivo”, disse em entrevista ao site Poder360.



Se Freixo condicionar sua candidatura a apoios explícitos do PSOL, PT, PSB, PDT, PV, Rede, PSOL e PC do B, ele terá muito trabalho pela frente. No PSOL, estão com ele Renata Souza, Mônica Francisco, Dani Monteiro, Paulo Pinheiro, Tarcísio Motta e Chico Alencar. Contra a união do PSOL com PT, Renato Cinco, Babá e David Miranda. Sobre Miranda, uma fonte disse à coluna: "ele não une, mas desune". O grupo de Renato Cinco, pequeno, mas barulhento, sustenta que Freixo está brigando muito com a base do partido por causa da união da roteirista Antônia Pellegrino, mulher do deputado, com o diretor de "O Mecanismo", José Padilha, na produção de um documentário sobre Marielle Franco.

O PDT não abre mão de Martha Rocha como sua candidata. A dupla da Rede, Bandeira de Mello e Andrea Gouvêa Vieira, terá uma conversa pessoal com Freixo amanhã, mas não parece inclinada a abandonar a disputa em detrimento do psolista. O PSB, por sua vez, considerou positivo Freixo aceitar apoiar um outro nome que consiga aglutinar as forças de esquerda em torno de um só candidato. A decisão ainda está em aberto. O ex-ministro do Trabalho no governo Dilma, Brizola Neto, tem se apresentado como candidato do PC do B.