A Câmara de Vereadores do Rio e Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) suspenderam por tempo indeterminado todas as atividades que não sejam as internas dos vereadores e deputados. Entre elas estão visitas, audiências públicas, solenidades e reuniões com público externo.

E sairá amanhã (13) no Diário Oficial a liberação do TCE para home office para maiores de 60 anos e doentes com problemas respiratórios.